Seul un boycott international noir peut impacter TUNISAIR

Par Ousainou Mbenga

Si les Arabes réactionnaires et arriérés de Tunisie, d’Égypte, du Maroc, d’Algérie, de Mauritanie et du Nord-Soudan étaient capables de se tailler cette masse terrestre et de l’ajouter à l’Europe, à l’Amérique (le peuple qu’ils ont toujours aspiré à être) ou, d’ailleurs, de créer leur propre masse terrestre ailleurs sur cette planète Terre, ils l’auraient volontiers fait. Alors même que l’Europe et l’Amérique méprisent les Arabes en particulier et les Africains en général.

Mais nous devons mettre en évidence cette réalité historique du soi-disant «monde arabe» vivant en Afrique, si nous voulons résoudre ce profond mépris «blanc» que de nombreux Arabes réactionnaires ont dans leur cœur contre les Africains noirs.

Les récents passages à tabac impitoyables et barbares d’un jeune Sénégalais, Pathé Diop, par les voyous de la police et de la sécurité de l’aéroport de TUNISAIR ne sont pas une aberration mais un comportement récurrent de la police, de la sécurité et des civils ordinaires dans de nombreux «pays arabes». Le plus sauvage des mauvais traitements infligés aux Africains « non arabes » se produit dans la Libye post-Kadhafi, où l’invasion impérialiste sanctionnée par l’OTAN a détruit la Libye tout comme l’Irak et continuellement la Syrie en sections réactionnaires rivalisant pour le contrôle. Les vidéos de la barbarie abjecte infligée à la jeunesse africaine par les « forces de sécurité » libyennes sont devenues virales sur tout le spectre des médias sociaux.

La famille de Pathé Diop devrait prendre les choses en main et déposer une plainte pénale contre le gouvernement tunisien, la police de l’aéroport et la sécurité aérienne de Tunis devant la Cour de justice de l’Union africaine. Testez le courage de l’Union africaine (UA), si elle en a. Nous devons commencer à défier vigoureusement ces institutions qui prétendent représenter nos intérêts.

Les passages à tabac brutaux contre Pathe Diop ont rappelé des souvenirs amers des passages à tabac similaires de Rodney King le 3 mars 1991 à Los Angeles, en Californie. Les bêtes méchantes de la police de Los Angeles pendant le mandat du chef Darryl Gates ont déclenché un barrage de cinquante-six frappes sur King avec des matraques sous les yeux d’autres officiers. Heureusement, les deux incidents ont été capturés sur des vidéos. La vidéo au comptoir de Tunis Air montre Diop battu et lutté au sol sur un étranglement mortel – tenu avec des coups de matraque ininterrompus par ces troglodytes. Diop a finalement été transporté loin de la scène de son attaque, jetant des doutes sur ce qui s’est passé dans les coulisses.

S’il s’agissait d’un incident ponctuel, nous l’aurions considéré comme une aberration, un écart par rapport à la normale. Mais c’est un comportement caractéristique des Arabes rétrogrades envers les Africains noirs, cela dure depuis des siècles sans interruption. Et les meneurs noirs africains rampants et tout aussi réactionnaires qui se cachent derrière l’Islam sont toujours terrifiés à l’idée d’appeler le « pays arabe » particulier où la brutalité s’est produite. Le Sénégal est un pays africain notoirement rampant, terrifié à l’idée d’appeler la Mauritanie pour son traitement barbare de ses citoyens. L’élite des « masques blancs à la peau noire » au Sénégal et en fait dans d’autres pays africains quisling se cachent derrière l’islam et la religiosité, ne prendra jamais une position de principe et dénoncera les déclarations boudeuses du président Kais Saied contre les « migrants » noirs africains et les passagers des compagnies aériennes en transit par les « pays arabes ». Les plaintes des Africains noirs pour mauvais traitements abjects par les compagnies aériennes arabes tombent dans les oreilles sourdes des gouvernements africains lâches.

Construire un transport terrestre, maritime et aérien africain

La solution logique à ce problème humiliant que nous avons avec les compagnies aériennes « arabes » et européennes est de reproduire l’exemple d’Ethiopian Airlines, l’une des compagnies aériennes les plus anciennes d’Afrique. Depuis la mort de Ghana Airways et d’Air Afrique sous contrôle français, Air Sénégal traverse actuellement une mauvaise gestion suffocante qui entraînera sa mort évidente. Malgré les contradictions de l’Éthiopie. Nous devons nous demander comment Ethiopian Airlines a survécu à la catastrophe qui a enterré et continue d’enterrer les compagnies aériennes africaines ? Un fait évident est que les impérialistes et leurs gouvernements laquais en Afrique ne veulent pas que nous connaissions l’Afrique, donc les contraintes et les horreurs de voyager à l’intérieur et à l’extérieur du continent. Seule une Afrique révolutionnaire unie peut changer ce cauchemar.

Voyager en Afrique coloniale et néocoloniale reste un cauchemar, que ce soit sur terre, sur mer ou dans les airs. Les voyages par mer sont désormais relégués aux voyages meurtriers que nos jeunes désespérés risquent leur précieuse vie à la recherche de «pâturages plus verts» imaginaires dans des pays arabes et européens hostiles.

À ce jour, les Africains non arabes sont encore grossièrement maltraités en Mauritanie et à des degrés divers dans d’autres pays arabes qui se disent musulmans et défendent les principes de l’islam. Comme toujours, notre dispute avec les Arabes vivant en Afrique est banalisée au « racisme », les idées stupides que les Arabes ont sur les Africains, les mêmes idées stupides que les « Blancs » ont sur les Africains et les Arabes. Notre affirmation devrait porter sur le POUVOIR ! Pouvoir politique et économique pour inverser les conditions misérables qui poussent les travailleurs africains, en particulier nos jeunes, à quitter l’Afrique de l’Ouest vers des territoires arabes et européens hostiles.

L’exemple d’Ahmed Ben Bella

Pour résoudre cette contradiction, les Arabes vivant en Afrique doivent atteindre la maturité politique que le grand révolutionnaire Ahmed Ben Bella a atteint pour lutter contre les oppresseurs locaux et français hors d’Algérie avant que la révolution ne soit ensuite trahie par l’élite locale.

Nous nous unissons aux protestations dans l’indignation de la bouffonnerie néocoloniale du président Kais Saied et de sa base réactionnaire tunisienne. Mais l’indignation seule ne suffira pas à déraciner des gens comme Saied, comme l’a prouvé le détournement des « printemps arabes » par les élites petites-bourgeoises réactionnaires dans les pays arabes respectifs qui ont éclaté en rébellions. Il est évident que les conditions qui ont déclenché les rébellions et les émeutes du « printemps arabe » restent les mêmes ; affaires comme d’habitude. Par conséquent, des gens comme Saied resteront au pouvoir tant que les masses arabes opprimées partageront le même mépris pour les Africains noirs que l’élite dans les « pays arabes » respectifs en Afrique. L’exemple du révolutionnaire Ahmed Ben Bella et de ses camarades qui ont propulsé la révolution algérienne vers la victoire contre la France parasitaire, est la seule solution contre les « États arabes » réactionnaires et arriérés. Pour que ces protestations aiguisent les bords émoussés du « printemps arabe », l’allégeance vacillante à l’Afrique doit cesser. Vous ne pouvez pas vivre en Afrique et mépriser les Africains noirs.

L’Afrique doit s’unir ! Une Afrique, une nation !

Source: standard.gm traduit par rapideinfo