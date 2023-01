Session de formation sur la préparation des prochaines élections législatives, régionales et municipales.

Les travaux d’une session de formation sur la préparation des prochaines élections législatives, régionales et municipales, organisée par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à l’intention de ses commissions régionales et locales ont débuté, lundi, à Nouakchott.

Pendant trois jours, un certain nombre de fonctionnaires et d’agents électoraux suivront des présentations intensives sur les dispositions et les décisions relatives au processus électoral, leur application, les statistiques administratives à vocation électorale complémentaire, le cadre juridique des prochaines élections législatives et régionales, le mode d’organisation du processus électoral, le dépouillement et la proclamation des résultats.

Supervisant l’évènement, président de la Commission électorale nationale indépendante, Dah Ould Abdel Jelil, a souligné que les nouvelles commissions de la Commission indépendante ont choisi de commencer leurs travaux selon une méthodologie qui associe le travail de la commission précédente avec l’ajout d’un nouveau plan d’action qui assure le renouvellement des comités, la répartition des rôles et la définition des responsabilités.

Il a, également, insisté sur l’importance d’établir une relation forte avec l’administration locale en tant que représentant de l’État, qui est le gérant de tous et offre une assistance logistique à la commission indépendante dans l’accomplissement de ses tâches, bien qu’elle ne relève pas de sa tutelle.

M. Abdel Jelil a recommandé aux différents comités de tisser une relation étroite avec la classe politique et les différents partis, car le comité est un organe d’arbitrage et se tient à la même distance de tous.

Il a exhorté les membres des comités et des sections de Nouakchott et des régions intérieures à s’acquitter de leurs tâches sur le terrain conformément aux lois en vigueur, tout en évitant les soupçons et les pratiques qui nuisent à la crédibilité et l’impartialité du travail du comité.

Au sujet des missions les plus urgentes qui attendent les bénéficiaires de cette formation, le président de la CENI a précisé qu’elles consistent à organiser le recensement administratif à caractère électoral afin d’examiner et de compléter la liste électorale sur la base de laquelle se tiendront les prochaines élections.

Les ateliers de la session de formation devraient s’achever, mercredi soir prochain, après des discussions approfondies qui comprennent des présentations d’experts accompagnées de questions des participants et de réponses des deux composantes.

