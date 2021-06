Sentiment d’insécurité en Mauritanie!

Agression à l’arme blanche, suicide, insécurité sous toutes ses formes, viol! Ce tableau sombre n’est pas nouveau! Il refait surface en Mauritanie à chaque visite ou inauguration! J’ai travaillé plus de trois décennies dans les hôpitaux et il ne se passe pas un jour sans un meurtre ou une dizaine d’agression. J’ai fait le même constat pas seulement à Nouakchott mais ailleurs à Abidjan, Cotonou, Dakar, Casablanca, Alger, Guangzhou, Paris, Ankara, ect…

Devant cette situation, le Gouvernement à l’instar d’autres pays et par le biais de son porte—parole ne pourrait-il fournir plus d’efforts de sensibilisation et de mobilisation des citoyens sur ce qui a été déjà mis en œuvre, sur ce qui le sera dans les prochains jours et aussi sur ce qui sera fait avant la fin du mandat de président élu ? L’objectif principal d’une telle action est bien de couper court à toutes les rumeurs et les fausses informations par les acquis.

Ce qui existe chez- moi par rapport au reste du monde n’est pas vraiment un climat d’insécurité mais un sentiment d’insécurité par rapport aux grandes métropoles où l’être humain ne trouve pas la sensation qu’il existe.

La sortie hier soir du Président de la République pour constater par lui-même les mesures de sécurité prises pour faire face aux gangs criminels est une preuve évidente que les autorités du pays prennent conscience de la gravité de la situation et décident d’y faire face avec la force et la rigueur nécessaires.

Ahmed Ould Bettar