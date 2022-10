Sensibilisation des jeunes sur la cohésion et le discours extrémiste

Sensibilisation des jeunes sur la cohésion et le discours extrémiste

Sensibilisation des jeunes sur la cohésion et le discours extrémiste

Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel, M. Beitoullahi Ould Ahmed Lessoued, a supervisé, lundi à Nouakchott, le lancement des travaux d’un séminaire de sensibilisation consacré à la concertation autour de la stratégie du projet d’autonomisation des capacités de jeunes dans le domaine de la cohésion sociale et de la lutte contre le discours extrémiste.

Les participants assisteront, tout au long du séminaire, à un échange fructueux d’idées et d’opinions entre les responsables du projet,et les représentants de la société civile et de certains secteurs publics à Nouakchott, à Tiris-zemmour, en Adrar et au Trarza.

Le séminaire, qui dure deux jours, vise à créer un éveil social en préparation de la stratégie du projet et ses domaines d’intervention à travers des exposés et des débats animés par des experts dans ces domaines.

Dans le mot qu’il a prononcé pour la circonstance, M. le secrétaire général a insisté sur l’importance que revêt la lutte contre l’extrémisme dans la politique générale de l’Etat, conformément aux directives du Président de la République qui fait de cette lutte l’une de ses priorités en vue d’une société pacifiée, rejetant toute forme de violence ou de division.

De son côté, le président de l’ONG Temkine, M. Moussa Traoré, a indiqué que son organisation s’intéresse à la jeunesse, réaffirmant sa disponibilité à coopérer avec les autorités mauritaniennes en faveur d’un discours qui prône la fraternité et le respect mutuel.

La cérémonie de lancement du séminaire s’est déroulée en présence du commissaire adjoint aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la société civile, du représentant de l’USAID en Mauritanie, au côté des cadres du ministère et des représentants de la société civile.