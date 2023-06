Sénégal: les Etats-Unis « attristés » par les violences, appellent au calme.

Les Etats-Unis se sont dits samedi « préoccupés et attristés » par les violences qui secouent le Sénégal depuis jeudi et ont appelé à un retour au calme.

« Nous exhortons toutes les parties à exprimer leurs vues de manière pacifique », a déclaré dans un communiqué Matthew Miller, porte-parole du département d’Etat américain.

« Le solide bilan du Sénégal en matière de gouvernance démocratique, d’état de droit et de coexistence pacifique est quelque chose dont le peuple sénégalais peut être fier à juste titre. Nous exhortons toutes les parties à exprimer leurs points de vue de manière pacifique », a écrit Mr. Miller dans ce communiqué rendu public samedi, présentant aussi ses condoléances « aux familles et amis des personnes décédées. »

The United States is concerned with the violence in Senegal that has led to at least fifteen deaths. We call for calm and urge all parties to voice their concerns in a peaceful manner. https://t.co/eCeID3cn7C

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) June 3, 2023