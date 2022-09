Sénégal : Les douanes arrêtent deux Mauritaniens pour association de malfaiteurs de plus de 1,2 milliard de francs CFA…

Sénégal : Les douanes arrêtent deux Mauritaniens pour association de malfaiteurs de plus de 1,2 milliard de francs CFA…

Sénégal : Les douanes arrêtent deux Mauritaniens pour association de malfaiteurs de plus de 1,2 milliard de francs CFA…

Deux ressortissants mauritaniens, El Moctar et Jamal, conspirant avec des Sénégalais, ont été arrêtés à Rosso avec des devises d’une valeur de plus de 1,2 milliard de francs CFA. Ils ont été appréhendés par les douaniers au bureau de Rosso et détenus à la gendarmerie de Rosso.

Selon Leral, ce dernier transporte plus d’1 million d’euros et 600 000 euros et dollars en devises.

Ils prétendent aller à Dubaï, mais l’argent vient de deux hommes d’affaires et d’un homme politique sénégalais