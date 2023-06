Séminaire Afrique Du Nord – Les partenariats public-privé Discours de M. Mohamed El Azizi, Directeur General Afrique du Nord - Séminaire Afrique Du Nord - Les partenariats public-privé pour une croissance durable et inclusive - Tunis, les 15 et 16 juin 2023

Son Excellence Monsieur Samir Saïed, ministre de l’Économie et de la Coopération,

Son Excellence Madame Sarra Zaâfrani, ministre de l’Equipement et de l’Habitat,

Son Excellence Monsieur Rabie Majidi, ministre du Transport,

Son Excellence Madame Lorraine Diguer, ambassadrice du Canada en Tunisie,

Mesdames et Messieurs les représentants des gouvernements de l’Algérie, de l’Égypte, de la Libye, du Maroc, de la Mauritanie et de la Tunisie,

Madame et messieurs les représentants des institutions sœurs de développement,

Distingués invités, Mesdames et Messieurs,

Je suis très heureux et honoré aujourd’hui d’être avec vous à ce séminaire sous le thème : « PPP en Afrique du Nord, pour une croissance durable et inclusive ».

Au nom de M. Akinwunmi Adesina, président de la Banque africaine de développement, je voudrais saluer chaleureusement chacun d’entre vous, réunis aujourd’hui à Tunis pour cet atelier régional sur les PPP pour l’Afrique du Nord. C’est un honneur pour moi de m’adresser à un public aussi distingué et de participer à cet événement important.

Cet atelier marque une étape importante dans nos efforts collectifs pour promouvoir et faire avancer les PPP en Afrique du Nord et sur l’ensemble du continent africain. La collaboration entre la BAD et les six pays d’Afrique du Nord illustre notre engagement à promouvoir le développement d’infrastructures durables et résilientes pour faire face aux nombreux défis de ce siècle.

Aujourd’hui, nous sommes tous réunis dans la magnifique ville de Tunis pour explorer et discuter de l’immense potentiel des PPP dans la promotion du développement des infrastructures en Afrique du Nord. Cet atelier sert de plateforme pour le partage des connaissances, le renforcement des capacités et la promotion de collaborations significatives entre les participants.

L’Afrique du Nord recèle un immense potentiel en matière de développement des infrastructures indispensable à une croissance économique durable.

Face aux besoins immenses en investissement et en maintenance, les PPP offrent une approche dynamique pour relever les défis en matière d’infrastructures auxquels sont confrontés de nombreux pays du continent. Ils offrent une occasion unique de combiner les forces des secteurs public et privé, en tirant parti des ressources publiques grâce à l’efficacité et aux capitaux du secteur privé. Ce faisant, nous pouvons accélérer la réalisation de projets d’infrastructure de grande qualité qui profiteront à nos sociétés et à nos économies.

Cependant, alors que nous nous lançons dans la promotion et la mise en œuvre des PPP, il est essentiel de comprendre les subtilités et les défis associés à ces accords. Nous devons reconnaître que les PPP ne sont pas exempts de défauts et d’écueils. Des coûts plus élevés, des processus contractuels complexes et des monopoles potentiels font partie des défis que nous devons relever avec diligence.

Pour maximiser les avantages des PPP, nous devons créer un environnement propice à la transparence, à la responsabilité et à la concurrence loyale. Des cadres réglementaires solides, des procédures de passation de marchés claires et une gestion efficace des contrats sont essentiels à la réussite des projets de PPP.

En outre, nous devons prêter une attention particulière aux implications économiques et fiscales des PPP. S’ils offrent des possibilités d’investissement privé et de création d’emplois, nous devons évaluer et gérer avec soin les engagements fiscaux à long terme et les passifs éventuels associés à ces partenariats.

Tout au long de cet atelier, vous aurez l’occasion de tirer parti des expériences mondiales et des meilleures pratiques en matière de mise en œuvre des PPP. Vous entendrez des experts qui ont mis en œuvre avec succès des projets de PPP, ainsi que ceux qui ont été confrontés à des défis et en ont tiré des leçons précieuses. Cet échange de connaissances renforcera notre compréhension collective et nous permettra de prendre des décisions éclairées dans nos propres contextes.

La collaboration et les partenariats sont essentiels pour parvenir à un développement durable en Afrique du Nord. Ensemble, nous pouvons approfondir nos connaissances et construire des partenariats solides et durables qui conduiront au changement transformationnel nécessaire pour la région. Ensemble, nous pouvons libérer le potentiel des PPP pour favoriser le développement d’infrastructures durables, l’industrialisation et la croissance économique dans toute l’Afrique.

Pour conclure, je voudrais exprimer ma gratitude à l’Instance Générale des Partenariats Public-Privé et à la Caisse de dépôts et Consignation de Tunisie pour leur collaboration à l’organisation de cet atelier et pour le travail acharné qu’ils ont fourni pour faire de cet événement une réalité. Je remercie également les participants et les experts qui sont venus de loin pour contribuer à cet important dialogue. Votre expertise, vos idées et vos contributions sont inestimables pour la réussite de notre mission commune.

Je vous remercie et souhaite que cet atelier soit productif et inspirant.

Source: AFDB