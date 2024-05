Semaine africaine au Siège de l’UNESCO, le 22 mai 2024.

Dr Sao Ousmane : thème : l’importance de la diversité culturelle dans les écoles. Pourquoi et comment ?

La semaine africaine a eu lieu du 22 au 24 mai 2024 au Siège de l’UNESCO à Paris. Le thème de cette manifestation culturelle et festive est » l’éducation au service de l’innovation du développement et de la culture. Entre autres événements. Une conférence a eu lieu, elle a été animée par : Dr Khaled El-Enany Ancien ministre de la Culture (Egypte)

Dr Sao Ousmane chercheur spécialiste, Sociologue. Président Cadre de concertation et de Dialogue des Mauritaniens de la Diaspora (Mauritanie)

Dr Ahmed Skounti Professeur d’anthropologie -préhistoire conseiller spécial de sa Majesté (Maroc)

Dr Aminata Traoré. Professeur d’économie-gestion et présidente de l’association des enfants de djoliba (Mali)

Dr. Safietou Diallo chercheur senior du projet cohésion Sociale du PNUD (Mali).