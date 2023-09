Séisme au Maroc – Bataille avec le temps dans les ruines

Séisme au Maroc – Plus de 2 000 morts – Bataille avec le temps dans les ruines

Des bâtiments se sont effondrés lors du tremblement de terre le plus meurtrier qu’ait connu le pays depuis 60 ans.

Le bilan tragique des victimes du 7 séisme de Richter au Maroc , alors que le nombre de morts s’élève à 2.012 et les blessés à 2.059, dont 1.404 sont hospitalisés dans un état critique, selon le dernier communiqué du ministère de l’Intérieur samedi soir. (9.9.2023 ) au dimanche.

Au Maroc, les secouristes courent contre la montre pour retrouver des survivants dans les décombres des bâtiments effondrés par le tremblement de terre le plus meurtrier que le pays ait connu depuis 60 ans, alors que de nombreux habitants des zones touchées se préparent à passer une autre nuit dehors.

Le Centre national de la recherche scientifique et technique (CNRST), basé à Rabat, a estimé que le séisme qui a secoué le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi avait une magnitude de 7 et était centré dans la commune d’Al-Haouz.

Le séisme a également été ressenti dans d’autres pays africains , comme la Mauritanie et l’Algérie, ainsi que dans la partie sud de la péninsule ibérique. Dans la petite ville d’Amizmiz, située à 55 kilomètres au sud-ouest de Marrakech, secouristes et bénévoles déplacent les décombres à la main. Les ruelles étroites ont été submergées de décombres. Une dizaine de corps gisent à l’extérieur d’un hôpital, recouverts de couvertures, alors que les proches sont en deuil, dévastés.

« Quand j’ai senti la terre trembler sous mes pieds et que la maison a commencé à s’incliner, j’ai couru pour faire sortir mes enfants. Mais mes voisins n’ont pas survécu », raconte Mohamed Azaw. « Malheureusement, aucun membre de cette famille n’a été retrouvé vivant. Un père et son fils ont été retrouvés morts, tandis qu’une mère et sa fille sont toujours portées disparues », a-t-il ajouté. Dans la commune d’Asni, commune rurale de la province d’Al Haouz, située à environ 40 kilomètres au sud de Marrakech, presque toutes les maisons ont été détruites et ceux qui ont survécu passeront une autre nuit dans la campagne.

« Nos voisins ont été piégés sous les décombres et des efforts frénétiques sont déployés pour les secourir avec tous les moyens disponibles dans le village », a déclaré un habitant d’Ashni, Montasir Itri.

Dans le village voisin de Tansghart, des maisons ont été coupées en deux et deux minarets se sont effondrés. Un ouvrier, Abdelatif Ait Bela, est allongé au sol, blessé à la tête par la chute d’un mur.

« Nous n’avons pas de maison où l’emmener et nous n’avons rien mangé depuis hier », déclare sa femme, inquiète pour sa famille de six personnes. « Nous ne pouvons compter sur personne d’autre que Dieu », grogne-t-il. Le village pleure déjà 10 morts, dont deux adolescentes, a indiqué un autre habitant.

Le Maroc a déclaré hier samedi trois jours de deuil national. Les forces armées ont été mobilisées pour transporter de l’eau potable, de la nourriture, des tentes et des couvertures vers les zones touchées.

Avec agences