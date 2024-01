Sebkha: « histoire de bienvenues perpétuelles ! »

Ah, la municipalité de Sekhba, ils ont vraiment un sens de l’accueil très original ! Vous entrez dans la commune , et le panneau vous salue avec un « la commune de Sebkha vous souhaite la bienvenue » génial, mignon et super gentil.

C’est sympa, non ? Mais là où ça devient hilarant, c’est quand vous sortez de Sekhba… eh bien, c’est exactement la même chose ! « la commune de Sebkha vous souhaite la bienvenue » vous accueille en entrant, et juste à côté, un autre « Bienvenue » vous salue en sortant. Ça crée un peu de confusion, non ?

J’imagine les conversations des habitants de Sebkha:

« Hé, tu as vu le panneau en sortant de Sekhba ? »

« Oui, c’est comme s’ils ne voulaient vraiment pas que tu partes ! »

Franchement, la municipalité aurait pu ajouter un peu de variété. Peut-être un » Au revoir à bientôt » en quittant la commune , histoire de briser la routine des bienvenues. On se demande ce qui se passerait si on suivait strictement les indications du panneau et qu’on faisait des allers-retours constants. On finirait probablement par recevoir un abonnement mensuel de bienvenue !

En tout cas, la prochaine fois que vous sortez de Sekhba, assurez-vous de saluer le panneau avec un « Au revoir à bientôt », histoire de mettre un peu de piment dans cette histoire de bienvenues perpétuelles !



Souleymane Hountou Djigo (Facebook)