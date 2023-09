Sánchez annonce un don supplémentaire de 40 millions aux NU.

Lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, Pedro Sánchez a annoncé une série d’engagements financiers qui signifieront que l’Espagne fera don de 40 millions d’euros à diverses organisations des Nations Unies, en plus des paiements déjà effectués à cette organisation, qui s’élèvent à 544,3 en 2022. millions selon des responsables. Cela place l’Espagne parmi les dix pays qui donnent le plus à l’ONU, un objectif que Sánchez souhaite maintenir. Sánchez est devenu le treizième chef d’État à prononcer un discours et à annoncer une augmentation de la contribution financière de l’Espagne au Fonds commun pour les objectifs de développement durable (ODD). Selon des sources gouvernementales, l’Espagne est devenue le deuxième contributeur au fonds ODD après la Suède entre 2021 et 2023, en versant 100 millions d’euros. Le Fonds finance des activités dans le monde entier pour faire avancer l’Agenda 2030, généralement en collaboration avec le secteur privé et d’autres organisations multilatérales, ainsi qu’avec des gouvernements et des groupes de la société civile. Le Président du gouvernement a également annoncé le transfert de 20 millions d’euros au Fonds international de développement agricole (FIDA), une banque multilatérale présidée par l’Espagnol Álvaro Lario, dont l’objectif est d’assurer la sécurité alimentaire. Le FIDA, propriété des Nations Unies, a fourni plus de 20 milliards d’euros d’aide au secteur agricole des pays en développement depuis sa création en 1977. Selon les mêmes sources, il s’agit de postes inclus dans le budget des affaires étrangères conformément à la loi sur la coopération internationale, à laquelle l’Espagne est partie.

L’agenda institutionnel de Sánchez s’articule autour d’initiatives multilatérales, bien qu’au cours de ces trois jours, il tiendra également une réunion bilatérale avec différents dirigeants mondiaux. Entre autres, des rencontres avec le Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, le Premier Ministre irakien Mohammed Yahya’ Al Sudani et le Président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani ont été confirmées.

Incertitude en Espagne

La participation à New York empêchera Pedro Sánchez d’assister au Congrès mardi, tandis que l’usage des langues catalane, basque et galicienne deviendra obligatoire à la chambre et dans un contexte d’incertitude sur la formation d’un nouveau gouvernement. après les élections 23 . Enfin, le journal cite la position de l’ancienne ministre des Affaires étrangères Arancha González-Laya, ainsi que celle de Pedro Sánchez, pour affirmer que la tentative de négociation avec les sécessionnistes n’est qu’une déviation de la réalité politique espagnole.