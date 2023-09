Salut, Chers Compatriotes, et Patriotes,

Je comprends votre désir de trouver des solutions et de faire avancer notre pays et nous nous formulons quelques pistes et idées qui pourraient nous être toutes et tous utiles :

1. Renforcer l’éducation : soutenir les talents locaux en encourageant l’innovation, la création d’entreprises et l’entrepreneuriat. Nous pourrions encourager des programmes qui favorisent l’accès à l’éducation pour tous, la formation professionnelle et l’apprentissage tout au long de la vie. Il est également important de promouvoir l’inclusion des jeunes filles et des groupes marginalisés.

2. Encourager l’innovation et l’entrepreneuriat : soutenir les talents locaux en encourageant l’innovation, la création d’entreprises et l’entrepreneuriat. Des mesures telles que des politiques de soutien, des subventions et des centres d’incubation pour les jeunes entrepreneurs pourraient stimuler la création d’emplois et la croissance économique en Mauritanie.

3. Investir dans les infrastructures : le développement des infrastructures est essentiel pour stimuler l’économie et améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Nous devrions nous concentrer sur la construction et l’amélioration des routes, des ponts, des réseaux de transport, des systèmes d’approvisionnement en eau et d’énergie afin de favoriser le développement régional et la connectivité entre nos différentes régions.

4. Promouvoir la durabilité environnementale en Mauritanie : face aux défis environnementaux, il est crucial d’adopter des mesures visant à préserver notre environnement et à promouvoir la durabilité. Encourager les énergies renouvelables, promouvoir la gestion responsable des ressources naturelles et sensibiliser à l’importance de la protection de l’environnement sont des actions nécessaires pour bâtir un avenir durable.

5. Favoriser la transparence et lutter contre la corruption : renforcer la transparence dans la gestion des fonds publics, mettre en place des mécanismes de reddition de comptes et lutter contre la corruption sont des éléments clé pour assurer une gouvernance juste et responsable. Des organismes de surveillance indépendants et des efforts soutenus pour lutter contre la corruption sont nécessaires pour renforcer la confiance des citoyens dans les institutions publiques et l’homme où la femme qu’il faut à la place qu’il faut.

6. Promouvoir la cohésion sociale : la diversité est une richesse pour toute nation. Nous devrions promouvoir l’inclusion sociale, le respect des différences et le dialogue et la concertation entre les différentes communautés pour bâtir une société mauritanienne solidaire et harmonieuse.

7. Investir dans la santé et dans le bien-être : la santé est la base du développement humain. Nous devrions nous efforcer d’améliorer l’accès aux soins de santé de qualité, renforcer les systèmes de santé, sensibiliser sur les questions de santé publique, et promouvoir le bien-être mental et physique de tous les citoyens Mauritaniens.

Ces différentes pistes chers compatriotes peuvent constituer un point de départ pour avancer vers un avenir meilleur. Cependant, il est important de souligner que chaque pays a ses propres défis et besoins spécifiques et nous en Mauritanie également. En travaillant ensemble, en partageant nos idées et en restant engagés, nous pouvons contribuer à un avenir prometteur pour notre pays inchallah.

Soyons solidaires et mobilisons-nous pour le progrès de notre nation !

Abdoulaziz DEME

Rouen le 19 Septembre 2023