Sahara occidental: une marche prévue le 12 novembre en Espagne pour dénoncer les accords de Madrid

Publié dans APS le dimanche 23 octobre 2022 16:57

MADRID – La Coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental (CEAS-Sahara) a appelé à une marche, le 12 novembre prochain, à Madrid pour dénoncer les accords signés en 1975 dans la capitale espagnole et qui avaient établi la partition illégale du territoire du Sahara occidental, occupé depuis 47 ans par le Maroc.

Sous le slogan « Ils ne nous feront pas taire, Sahara libre maintenant, la seule solution est l’autodétermination », la marche aura lieu à Madrid, le samedi 12 novembre à 12h00, de la Calle Atocha à la Place de Sainte Ana.

Selon les organisateurs, cette mobilisation, « la plus importante et la plus significative parmi celles menées par le mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui dans tout l’Etat espagnol, est plus que jamais d’actualité, puisqu’en plus de coïncider avec le 47e anniversaire de la signature des accords tripartites de Madrid, (…) il faut ajouter la situation de guerre depuis novembre 2020 et la changement de position du chef du gouvernement espagnol à l’égard du Sahara occidental ».

C’est pourquoi, explique-t-on, « le mouvement de solidarité espagnol veut montrer son soutien et sa solidarité au peuple sahraoui, exiger l’organisation urgente du référendum d’autodétermination tant de fois reporté, dénoncer l’exploitation de ses ressources naturelles à travers des accords illégaux de l’Union européenne (UE) avec le Maroc, exiger la liberté des prisonniers politiques sahraouis, dénoncer les violations continues des droits de l’homme subies par la population sahraouie vivant dans les territoires occupés par le Maroc et demander l’implication directe du gouvernement espagnol dans la solution juste et définitive du conflit ».

Les initiateurs de la marche rappellent que « l’Espagne reste la puissance administrante du territoire et nous devons nous rappeler qu’elle doit assumer ses responsabilités ».

Cette année, ils promettent de noyer Madrid dans les couleurs du drapeau de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et de faire entendre les voix en faveur de la cause sahraouie.

Les accords de Madrid, signés le 14 novembre 1975, établissent les conditions du retrait espagnol du Sahara occidental, et la partition illégale du territoire.

Source: APS