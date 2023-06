Sahara occidental: l’IUSY condamne la violation de la légitimité internationale par l’occupant marocain.

PANAMA – L’Union internationale de la jeunesse socialiste (IUSY) a condamné, samedi à Panama, la violation par l’occupant marocain de la légalité internationale au Sahara occidental, réitérant le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.

Les délégations participant à la clôture des travaux de la 35e conférence de l’IUSY, organisée dans la capitale du Panama, ont condamné la violation par le Maroc de la légalité internationale au Sahara occidental, à travers une recommandation formulée par la délégation sahraouie, a précise l’agence de presse sahraouie SPS.

Elles ont, en outre, renouvelé leur soutien aux efforts des Nations unies visant à décoloniser le Sahara occidental.

Par ailleurs, la conférence a abordé un certain nombre de questions internationales, notamment la paix et la sécurité mondiales, et diverses autres questions liées aux Etats membres de l’IUSY.

Elle a notamment consacré un volet à la cause sahraouie en organisant une exposition pour faire connaître la culture sahraouie.

A noter que la question sahraouie revêt une grande importance au sein de l’Union internationale de la jeunesse socialiste, comme en témoignent les nombreuses recommandations adoptées à l’occasion de ses précédentes conférences.

Ces recommandations avaient essentiellement condamné les graves violations commises par l’occupant marocain contre les civils sahraouis sans défense dans la partie occupée du Sahara occidental et réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.

APS