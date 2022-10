Sahara Occidental : Le Kenya réaffirme sa position de soutien à la lutte du peuple sahraoui pour l’indépendance et l’autodétermination

Publié le 13 Oct 2022

Le président kenyan, William Samoel Ruto, a réaffirmé le soutien de son pays à la cause sahraouie juste et la poursuite de ses efforts en appui à la lutte du peuple sahraoui pour la liberté et l’autodétermination. Lors de l’audience qu’il a accordée à l’ambassadeur sahraoui au Kenya, Abah Elmad Abdallah qui lui rendu une visite d’adieu au terme de sa mission, M. William Ruto a réitéré le soutien du Kenya à la cause sahraouie juste. Le Président Kenyan a souligné que « notre liberté ne sera accomplie que par la liberté du peuple sahraoui », avant d’ajouter « nous défendrons fermement votre droit ». Pour sa part, l’ambassadeur sahraoui a salué la position de « principe courageuse » de la République du Kenya, exprimant sa satisfaction du niveau des relations bilatérales et la convergence de vues vis-à-vis des différentes questions.

Source: horizons.dz