Sahara occidental: le Groupe de soutien de New York appelle l’ONU à l’impartialité dans la résolution du conflit.

NEW YORK – Le Groupe de soutien de New York pour l’indépendance du Sahara occidental a fermement condamné le soutien de certains pays à l’occupation militaire illégale par le Maroc du Sahara occidental, invitant les Etats membres de l’ONU et du Conseil de sécurité à ne pas mener la politique de deux poids deux mesures dans l’application des principes fondamentaux du droit international.

Dans un communiqué publié à l’occasion de la Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie pour la paix, le 24 avril, 313 membres signataires du Groupe de soutien de New York ont attiré l’attention de la communauté internationale sur le processus de décolonisation au point mort du territoire non autonome du Sahara occidental, qui a conduit à la reprise du conflit armé entre le Maroc et le Front Polisario.

Les 313 organisations ont condamné fermement « le soutien apporté au Maroc pour perpétuer son occupation militaire illégale du territoire non autonome », invitant tous les « Etats membres de l’ONU, et en particulier les 15 membres du Conseil de sécurité, à éviter la politique de deux poids deux mesures dans l’application des principes fondamentaux du droit international, comme le droit à l’autodétermination et le respect de l’intégrité territoriale ».

Les signataires ont, en outre, invité le Secrétaire général des Nations unies et les membres du Conseil de sécurité de l’ONU à « s’éloigner des concepts subjectifs et juridiquement dénués de sens, pour apporter la paix au Sahara occidental, simplement en appliquant les normes du droit international aux territoires non autonomes ».

A ce propos, le groupe a dénoncé le revirement du chef de gouvernement de l’Espagne (Puissance coloniale devenue Puissance administrante), Pedro Sanchez, concernant le Sahara occidental, rappelant de ce fait, que l’Espagne a non seulement quitté le Sahara occidental sans avoir rempli son mandat, mais a également conclu un accord de partage du territoire avec le Maroc et la Mauritanie.

Les 313 signataires du Groupe de soutien de New York ont condamné aussi le tweet de l’ancien président américain Donald Trump, qui a « reconnu » en 2020 la prétendue « souveraineté » marocaine sur le territoire du Sahara occidental en échange d’une normalisation avec l’entité sioniste, de même que les positions d’autres pays.

« Ces déclarations constituent, d’une part, une grave violation de l’exercice du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui et de l’article 1 des deux Pactes fondamentaux (Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ndlr) et, d’autre part, une forme de complicité pour les crimes en cours commis par la puissance occupante du territoire non autonome du Sahara occidental », a-t-on indiqué.

Rappelant que la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples a réaffirmé dans son arrêt du 22 septembre 2022 que « le peuple du Sahara occidental vit toujours sous l’occupation du Maroc et que tous les Etats membres de l’UA (Union africaine), ont la responsabilité en vertu du droit international, de trouver une solution permanente à cette occupation et d’assurer la jouissance du droit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental », le communiqué regrette que des puissances occidentales continuent de soutenir militairement, financièrement, économiquement et politiquement l’occupation militaire illégale de ce territoire non autonome.

APS