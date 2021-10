Sahara Occidental : L’Algérie boycotte les tables rondes

SAO/APS

Le format dit de « tables rondes » pour la reprise des négociations sur le Sahara Occidental, auquel fait référence le projet de résolution sur la prorogation de la Minurso est » inefficace et contre-productif « , a réitéré jeudi la délégation algérienne à New York.

Dans une missive envoyée au président du Conseil de sécurité Martin Kimani, et dont le chef de l’ONU a été rendu destinataire, la mission d’Algérie à New York a réagi vivement au format de négociations dits de « tables rondes » suggéré dans ledit projet.

» Sur instruction de notre gouvernement, je vous écris pour réitérer la position de mon pays concernant la référence dans le projet de résolution sur le renouvellement de la Mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental (Minusro) aux soi-disant (tables rondes) », écrit la mission dans cette lettre.

» L’Algérie n’a jamais considéré ces +tables rondes + comme le format ultime pour la conduite du processus politique au Sahara occidental mais plutôt comme une étape de transition vers des négociations entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario « , explique la délégation algérienne.

Et de préciser que ces » (tables rondes) se sont avérées inefficaces et sont devenues contre-productives et problématiques du fait de leur instrumentalisation par les autorités marocaines pour se détourner de leurs responsabilités et déformer la réalité du conflit au Sahara occidental comme question de décolonisation ».

La mission avertit que l’Algérie ne va en aucun cas prendre part à ces « tables rondes », tout en réaffirmant son engagement à soutenir les efforts du SG de l’ONU en vue de relancer les négociations directes entre les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc.

» L’Algérie rejette fermement toute référence à tout engagement en son nom de participer à de telles (tables rondes) « , affirme la mission.

Pour autant elle » reste déterminée à soutenir les efforts du Secrétaire général des Nations Unies et son appel aux membres du Conseil de sécurité à « encourager le Maroc et le Front Polisario à s’engager de bonne foi et sans condition dans le processus politique ».

La mission a enfin demandé à Martin Kimani de faire circuler cette lettre aux membres du Conseil de sécurité afin qu’ils soient informés de la position de l’Algérie.

Le 12 octobre dernier, l’envoyé spécial, chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Amar Belani, avait dans une déclaration à l’APS précisé que le format dit (de tables rondes) n’est plus à l’ordre du jour « .

» Cette option est désormais obsolète compte tenu de l’instrumentalisation éhontée par la partie marocaine de la participation de l’Algérie aux précédentes tables rondes pour présenter fallacieusement notre pays comme étant partie à un conflit (régional) », avait-il expliqué.

» Toutes les résolutions du Conseil de sécurité identifient, nommément et de manière explicite, les deux parties au conflit. L’Algérie tout comme la Mauritanie ont le statut, reconnu par les Nations Unies, de pays voisins observateurs du processus de règlement du conflit », a-t-il rappelé.

Source : elkhabar.com