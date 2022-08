Sahara occidental: Joe Biden appelé à soutenir le peuple sahraoui

Sahara occidental: Joe Biden appelé à soutenir le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.

NEW YORK (Etats-Unis)- Le barreau des avocats de la ville de New York a appelé le président américain Joe Biden à soutenir le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance, conformément aux chartes internationales pertinentes et aux décisions de l’Assemblée générale onusienne, notamment la résolution 1415.

Le barreau de New York a demandé au président américain de revoir la décision de l’ancien président, Donald Trump concernant la reconnaissance de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, mettant l’accent sur l’impératif d’exploiter tous les canaux diplomatiques pour permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination et à l’instauration d’un Etat indépendant et de disposer de ses ressources naturelles conformément à la légalité internationale.

Il a également exhorté le président Joe Biden à soutenir l’ambassadeur des Etats-Unis auprès de l’ONU au sein du Conseil de sécurité en vue d’élargir la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) à la surveillance des droits de l’homme et la documentation des violations du Maroc dans les territoires sahraouis occupés.

