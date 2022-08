Sahara Occidental : Borrell répond à Mohammed VI

23 Août 2022

Malgré toutes ses tentatives de diluer la justesse de la cause sahraouie, le Maroc n’a pas réussi à changer la nature du conflit au Sahara occidental considéré par l’ONU, la Cour Internationale de justice (CIJ) et toutes les juridictions européennes comme une question de décolonisation.

Le Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, vient de réaffirmer de son côté, la position commune des pays de l’UE vis-à-vis de la question du Sahara occidental, qui consiste à soutenir pleinement les efforts menés par les Nations unies pour parvenir à une solution politique acceptable par les parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc.

« La position constante de l’Union sur la question du Sahara occidental, est de chercher à reprendre les négociations afin que le peuple sahraoui puisse décider de son propre sort », a en effet déclaré le diplomate européen lors d’une interview la télévision espagnole TVE ce mardi.

Josep Borrell vient répondre ainsi d’une manière on ne peut claire au roi du Maroc Mohamed VI qui, dans son discours du 20 du mois en cours, reprochait aux « partenaires de son pays», une « position peu claire » de ce qu’il considère « l’unité territoriale» du royaume.

Encore une désillusion pour Mohamed VI, le Makhzen et leurs relais. Ce n’est pas la première fois que le diplomate européen désavoue la politique expansionniste du Maroc et sa thèse du « Sahara marocain ».

Dans sa réponse au nom de la Commission européenne sur la question sahraouie, le 07 août courant, il avait en effet tenu à rappeler que «la position de l’UE sur le Sahara occidental – qui reflète l’opinion commune existante parmi les Etats membres de l’UE – est de soutenir pleinement les efforts menés par l’Organisation des Nations unies en faveur d’un processus politique en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara occidental, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU».

«L’UE considère que toutes les questions concernant le Sahara occidental et son statut doivent être traitées, conformément au droit international, dans le cadre des négociations en cours sous la direction de l’envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies, Staffan de Mistura», avait-il dit.

Et de souligner encore: «le processus dirigé par l’ONU est ouvert et son résultat final devrait être décidé par les parties selon les paramètres des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU».

Quelques mois auparavant, en mai dernier, dans une réponse à la lettre que lui ont adressée, le 23 mars 2022, 19 eurodéputés concernant la question du Sahara occidental, M. Borrell, a tenu à réaffirmer que «l’Union européenne continue de soutenir pleinement les efforts déployés par les Nations unies pour trouver un règlement pacifique à ce conflit, selon les paramètres les plus récemment exprimés au Conseil de sécurité des Nations unies, notamment la résolution 2602 (2021)».

A cet effet, il a rappelé «avoir publiquement et à plusieurs reprises encouragé la reprise de discussions (entre le Front Polisario et le Maroc) sous la direction de l’Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, Staffan De Mistura, qui bénéficie du plein soutien de l’Union européenne dans la recherche d’une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable».

Inscrit depuis 1966 à la liste des territoires non autonomes, et donc éligible à l’application de la résolution 1514 de l’Assemblée générale de l’ONU relative à la décolonisation, le Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique, occupé depuis 1975 par le Maroc.

Le Maroc qui a tenté de légitimer son occupation des territoires sahraouis en changeant la notion de droit à l’autodétermination par la proposition d’autonomie ne fait que maintenir et faire perdurer le conflit.

Y.Y

