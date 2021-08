Sahara occidental: Alger et Bamako appellent les parties au conflit à reprendre les négociations

L’Algérie et le Mali ont appelé mercredi, les deux parties au conflit au Sahara occidental, le Maroc et le Front Polisario à reprendre les négociations sous l’égide de l’ONU « sans conditions préalables » pour arriver à une solution « juste et durable » qui permet l’autodétermination du peuple sahraoui.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de la 17ème session du Comité bilatéral stratégique Algérie-Mali, les chefs de la diplomatie des deux pays, Ramtane Lamamra et Abdoulaye Diop, ont demandé aux deux parties au conflit au Sahara occidental « de reprendre les négociations sous les auspices du SG de l’ONU, sans conditions préalables et de bonne foi en vue de parvenir à une solution politique juste et durable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies et l’Acte constitutif de l’Union Africaine ».

Inscrit depuis 1966 à la liste des territoires non autonomes, et donc éligible à l’application de la résolution 1514 de l’Assemblée générale de l’ONU portant déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux, le Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique, occupé depuis 1975 par le Maroc, soutenu par la France.

lexpressiondz.com