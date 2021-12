Sahara marocain : le nouveau gouvernement allemand émet son premier signal positif

Le nouveau gouvernement allemand multiplie les gestes de bonne intention 0 l’égard du Maroc afin de tourner la page de la crise diplomatique qui dure depuis des mois. Le ministère allemand des Affaires étrangères a publié un nouveau communiqué chantant les louanges du Royaume en tant que partenaire central de l’Europe. En outre, Berlin a fait part de son soutien aux efforts du Maroc pour résoudre le conflit du Sahara, soulignant l’importance du plan d’autonomie. Détails.

Voici le texte du communiqué du ministère allemand des Affaires étrangères :

» Le Royaume du Maroc constitue un lien important entre le Nord et le Sud politiquement, culturellement et économiquement – le pays est un partenaire central de l’Union européenne et de l’Allemagne en Afrique du Nord. L’Allemagne et le Maroc entretiennent des relations diplomatiques depuis 1956.

Le Maroc a entamé de vastes réformes au cours de la dernière décennie. Le pays joue un rôle important dans la stabilité et le développement durable dans la région. Cela se reflète notamment dans son engagement diplomatique en faveur du processus de paix libyen. L’ONU, sous la direction du nouvel Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, cherche une solution à la question du Sahara occidental. La position du gouvernement fédéral à ce sujet est demeurée inchangée depuis des décennies. L’Allemagne soutient l’Envoyé personnel dans sa quête d’un résultat politique juste, durable et mutuellement acceptable sur la base de la résolution 2602 du Conseil de sécurité . Le Maroc a apporté une contribution importante à un tel accord en 2007 avec un plan d’autonomie.

Il existe d’importantes relations économiques et commerciales entre le Maroc et l’Allemagne. L’Allemagne s’est classée 7ème dans la balance commerciale marocaine en 2019. En 2019, l’Allemagne a importé des marchandises d’une valeur de 1,4 milliard d’euros du Maroc, tandis que des marchandises d’une valeur de 2,2 milliards d’euros ont été exportées. En particulier à Casablanca et à Tanger, près de 300 entreprises avec une participation allemande sont représentées au Maroc. Le Maroc est une destination de voyage populaire, environ 6% des touristes étrangers sont venus d’Allemagne en 2019.

L’Allemagne soutient le Maroc dans sa modernisation et est l’un des plus grands donateurs bilatéraux avec un engagement total de près de 1,2 milliard d’euros en 2020. La coopération au développement germano-marocaine se concentre sur le développement économique durable et l’emploi, les énergies renouvelables et la gestion de l’eau. Le Maroc fait partie de l’initiative du Pacte du G20 avec l’Afrique visant à améliorer les conditions-cadres de l’investissement privé. À cette fin, les deux pays ont convenu d’un partenariat de réforme germano-marocain fin novembre 2019. En 2020, l’Allemagne a aidé le Maroc à faire face à la crise du coronavirus grâce à un vaste programme d’aide d’urgence.

À côté de LA GIZ et La KfW La Fondation Friedrich Ebert, la Fondation Konrad Adenauer, la Fondation Friedrich Naumann, la Fondation Hanns Seidel et la Fondation Heinrich Böll sont également représentées avec des bureaux au Maroc. En outre, la langue allemande et la coopération scientifique sont encouragées. Le Goethe-Institut possède des antennes à Casablanca et Rabat ainsi que des points de dialogue en allemand à Tanger et Oujda. En outre, il existe des écoles partenaires et plus de 20 coopérations dans le secteur de l’enseignement supérieur. Les conférenciers du Service allemand d’échanges universitaires enseignent à Rabat et à Meknès. Le ministère fédéral des Affaires étrangères promeut également la préservation culturelle au Maroc ».

L’opinion le 13 – 12 – 2021