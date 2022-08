Sahara marocain : La République du Cap-Vert inaugure un consulat à Dakhla

Publié dans maroc-hebdo 31 Août 2022 par Louay Kerdouss

Comme annoncé hier, la République du Cap-Vert a inauguré, mercredi, un consulat général à Dakhla. Avec cette initiative, l’État insulaire confirme son appui à la marocanité du Sahara, et porte ainsi à 27 le nombre de pays ayant déjà ouvert un consulat à Dakhla ou à Laâyoune, dans les provinces sahariennes du Royaume.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par le ministre capverdien des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration régionale, Rui Alberto De Figueiredo Soares et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en présence de nombreux élus et de consuls accrédités à Dakhla.

Hier mardi, le Cap-Vert a ouvert son ambassade à Rabat, lors d’une cérémonie présidée par Rui Alberto De Figueiredo Soares et Nasser Bourita.

Source: maroc-hebdo