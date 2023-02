Sahara: Madrid reconnaît ne pas avoir mesuré les conséquences de sa décision.

Le ministère dirigé par Reyes Maroto a encouragé les entreprises touchées par la fermeture commerciale décrétée par l’Algérie en représailles au tournant copernicien dans le conflit du Sahara occidental à « changer de pays ».

Un an après la lettre qui a mis en scène le tournant copernicien dans le conflit du Sahara occidental, le gouvernement admet pour la première fois qu’il n’a pas mesuré les conséquences qu’une décision de politique étrangère espagnole annoncée par la Maison royale marocaine pourrait avoir sur les relations commerciales avec l’Algérie, jusqu’alors principal partenaire gazier du pays. Le slogan est désormais de tout miser sur la carte du Maroc.

Comme l’a appris El Independiente, cette reconnaissance est le message clair que les hauts fonctionnaires du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme – toujours dirigé par Reyes Maroto, pourtant candidat du PSOE à la mairie de Madrid – ont transmis à certains des hommes d’affaires espagnols touchés par la crise avec Alger. En juillet dernier, le régime d’Abdelmadjid Tebboune a rompu unilatéralement le traité de bon voisinage et imposé un blocus sur les opérations de commerce extérieur avec l’Espagne, en représailles au changement de position historique de Moncloa dans le conflit sur le Sahara occidental, l’ancienne colonie espagnole qui, après 47 ans d’occupation marocaine, est le dernier territoire d’Afrique à être décolonisé.

« Les conséquences n’auraient pas pu être prévues ».

Lors de l’une des réunions organisées au ministère, les entreprises espagnoles basées de l’autre côté de la Méditerranée – pour la plupart des petites et moyennes entreprises réparties sur tout le territoire – ont reçu comme réponse, après des mois d’incertitude, que de la part de l’exécutif « elles ne pouvaient pas savoir ou prévoir les conséquences » d’une décision qui reconnaît le plan marocain d’autonomie pour le Sahara comme « la base la plus sérieuse, réaliste et crédible » pour la résolution du conflit, réactivé par la fin du cessez-le-feu du Front Polisario en novembre 2020.

Ces déclarations sont considérées par les milieux d’affaires participants comme la confirmation que le changement – une action unilatérale du PSOE, sans le soutien de l’aile violette de la coalition gouvernementale ni le soutien parlementaire – est « une démarche politique pour satisfaire les exigences du Maroc sans tenir compte des dommages que cela pourrait entraîner pour les relations avec l’Algérie ». Selon des sources consultées par ce journal, les pertes accumulées par les entreprises espagnoles ayant des activités en Algérie dépassent aujourd’hui 600 millions d’euros, un gouffre qui – sans aucun signe de résolution rapide – accumule chaque jour de nouveaux chiffres rouges.

En 2021, les exportations de l’Espagne vers l’Algérie se sont élevées à 2,7 milliards d’euros, contre près de 9,5 milliards d’euros pour les exportations vers le Maroc. Un chiffre que le ministère évoque pour illustrer le déclin progressif des ventes vers Alger, produit des obstacles bureaucratiques et du refroidissement des relations commerciales. Une stratégie qui a été clairement exposée lors de la réunion de haut niveau entre l’Espagne et le Maroc, qui s’est tenue à Rabat. Malgré la rebuffade de Mohamed VI à l’égard de Pedro Sánchez, les deux pays ont signé une vingtaine de protocoles d’accord dans divers secteurs et un protocole financier de 800 millions d’euros pour faciliter les investissements espagnols dans le pays du Maghreb. En échange, un engagement réciproque a été pris de « ne pas s’offenser » en matière de souveraineté.

Parier sur le Maroc, la stratégie de la Moncloa

Un plan qui consiste à profiter des investissements lancés à Rabat pour attirer les investissements privés. Parmi les projets en quête d’un partenaire étranger figure l’achat à court terme de quatre-vingts à cent nouveaux trains, pouvant atteindre une vitesse de 200 km/heure, pour un coût d’environ 839 millions d’euros. Talgo et Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ont manifesté leur intérêt pour l’appel d’offres, dont le résultat devrait être rendu public au cours du premier semestre 2023.

L’extension de la ligne à grande vitesse vers les villes méridionales de Kenitra et Marrakech, avec un budget de 3,8 milliards d’euros, qui se connecterait à la ligne actuelle reliant Tanger et Casablanca, est également intéressante. Dans les deux cas, l’Espagne devra faire face à une forte concurrence de la France, déjà implantée dans le pays, et de la Chine.

Un autre secteur où, si l’instabilité historique des relations hispano-marocaines le permet, des opportunités s’ouvrent est celui de la construction d’usines de dessalement, à commencer par celle de Casablanca, qu’Acciona et des entreprises locales aspirent à construire. L’objectif final est de doubler le nombre actuel d’usines de dessalement – à peine neuf – en sept ans.

Les entreprises concernées contredisent le gouvernement

Les entreprises concernées par la fermeture du marché algérien, dont le chiffre d’affaires se situe entre 2 et 12 millions d’euros, ne partagent pas l’analyse de la nécessité d’opter pour l’un des deux marchés. « Nous transmettons notre désaccord total avec les raisons invoquées et corrigeons leur conclusion. Nous devons faire une lecture correcte des causes, comme la pandémie de covidés et les graves problèmes politiques internes causés par le changement de président. Tout cela a contribué à un refroidissement significatif de l’économie algérienne, la seule et principale cause directe de la réduction des importations en provenance d’Algérie au niveau général et non spécifique au marché espagnol », souligne l’un des hommes d’affaires présents à la réunion. Ils soulignent également que le montant des exportations vers le Maroc n’inclut pas le pourcentage représenté par la revente de gaz depuis l’Espagne.

Lors de la réunion, les personnes concernées ont fait part à leurs interlocuteurs de l’extrême faiblesse de certaines des entreprises, qui dépendent entièrement de leurs affaires avec le pays arabe. Ils ont trouvé la réponse du gouvernement déconcertante. « Ils nous ont littéralement dit que nous n’aurions pas dû mettre tous nos œufs dans le même panier, alors que dans de nombreux cas, nous sommes entrés sur le marché algérien avec le soutien de l’administration espagnole », se sont plaintes les entreprises. Lors d’une conversation téléphonique, plusieurs semaines après la réunion susmentionnée, le ministère de Reyes Maroto n’a apporté aucune solution, dénoncent les hommes d’affaires.

Interrogé par les entreprises, qui ont même suggéré une rectification du ministère des affaires étrangères qui pourrait ouvrir la voie, le ministère s’est limité à admettre que la situation avec l’Algérie, qui affecte tous les domaines d’interlocution, est « compliquée à résoudre ». L’Espagne, soulignent les hommes d’affaires, a décidé de sacrifier sa relation stratégique avec l’Algérie – que l’Italie occupe sans cérémonie. « Nous trouvons ses commentaires frustrants. Il montre un manque d’empathie pour les entreprises qui ont investi des efforts, du dévouement et des ressources depuis 1999 dans l’ouverture et la consolidation d’un marché aussi particulier et exigeant que l’Algérie. S’il n’y est pas remédié, nous serons condamnés à perdre notre position stratégique en Algérie, à devoir repartir de zéro avec la perte d’un marché où nous sommes déjà établis », soulignent-ils.

Ces lamentations ont trouvé une justification peu enthousiaste dans les bureaux du ministère. Ils insistent sur le fait que « les intérêts commerciaux avec le Maroc sont plus importants que ceux de l’Algérie » et préviennent que le gouvernement n’est pas prêt maintenant à « apporter des corrections qui pourraient, dans ce cas, compromettre les relations commerciales avec le Maroc en toutes circonstances ». Un engagement que les responsables de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme ont accompagné d’une suggestion : « changer de pays ».

Les milieux d’affaires soulignent également la passivité du département dirigé par M. Maroto, qui n’a pas encore précisé quand il quittera le ministère pour se rendre à la campagne des élections municipales en mai prochain. Ils se méfient même des informations qu’ils ont reçues de Madrid, qui contrastent avec l’ambiance dans les bureaux à Alger et ce que transmet l’ambassade d’Espagne dans la capitale algérienne. « Il n’y a pas la moindre négociation », affirment les entreprises, qui sont confrontées au scénario de la résiliation du contrat.

Parmi les promesses qui sont tombées dans l’oreille d’un sourd, il y a l’engagement du ministère d’accorder des aides aux personnes touchées pour tenter de surmonter la tempête. La douzaine d’entreprises participant à la réunion de mardi chiffrent à elles seules les pertes à environ 150 millions d’euros, la plupart étant des PME réalisant entre 2 et 12 millions d’euros de chiffre d’affaires. « Il n’y a rien », se plaignent-elles. L’ »immobilisme » et l’ »abandon » conduiront à la formation d’une association des personnes concernées dans les prochains jours. « Ce que nous leur avons dit, c’est que nous n’acceptons pas que ‘nous ne pouvions pas savoir’ la réaction de l’Algérie. Maintenant, ils le savent déjà », répondent-ils.

