Guy Marius Sagna déclare : « Macky Sall a tenté de contacter Sonko » Ousmane Sonko serait en pourparlers avec le président Macky Sall, selon des sources proches du dossier.

Devant le « Jury de dimanche », Guy Marius Sagna a précisé que « le président Macky Sall cherche depuis des semaines à obtenir l’accès au président Ousmane Sonko, actuellement détenu arbitrairement et injustement ».

Selon son communiqué, Macky Sall cherchera à contacter Ousmane Sonko d’ici quelques semaines. « Il demande l’aval d’Ousmane Sonko pour reporter l’élection présidentielle. C’est un fait, pas une rumeur, je le répète », a-t-il insisté. Dans ce contexte, peut-on espérer que Pastef participe au dialogue proposé par le président Sall ?

Sagna a déclaré catégoriquement : « Nous ne pouvons attendre qu’une chose, une défense sans compromis de notre constitution. Rien ni personne ne nous permettra de dévier de notre conviction selon laquelle le président Macky Sall est devenu un traître à la Constitution, nous ne lui donnerons pas un jour de plus après le 2 avril 2024. »

Quant aux affrontements qui ont fait trois morts, Guy Marius Sagna a souligné que Macky Sall avait implicitement autorisé la police à recourir à la violence.

« Il y a deux ans, l’année dernière, il y a trois ans, il y a quatre ans, il y a cinq ans, quelqu’un a été tué et il n’y a pas eu d’enquête ou même s’il y avait une enquête, il n’y avait pas de sanctions et il n’y avait pas de poursuites judiciaires, tout simplement, à chaque fois. Lorsque cela se produit, il donne à ses agents le mandat de tuer », a-t-il déclaré.

Il a ensuite déploré que depuis 2011, aucun des décès, qu’il qualifie d’intentionnels, n’ait été élucidé.

« Le but est de dire aux forces de défense et de sécurité : vous pouvez tout faire, vous avez carte blanche pour attaquer les journalistes, assassiner les manifestants. On ne peut surtout pas punir les policiers, gendarmes ou autres forces de sécurité qui tuent des manifestants », a-t-il conclu.