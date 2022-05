Sabbagh à une délégation mauritanienne : La Syrie poursuit la consolidation des relations avec les pays et les peuples qui l’ont soutenue.

Le président de l’Assemblée du peuple, Hamoudah Sabbagh, a affirmé la profondeur des relations historiques entre la Syrie et la Mauritanie, faisant noter que la Syrie continue à consolider les relations avec les pays et les peuples qui l’avaient soutenue.

Recevant aujourd’hui le député Moustafa Dah Souheib, président de la Commission parlementaire de fraternité syro-mauritanienne, et la délégation qui l’accompagne, Sabbagh a apprécié les relations syro-mauritaniennes et les positions honorables du peuple mauritanien et de sa direction envers la Syrie qui fait face à une guerre terroriste qui la vise.

De son côté, le député Dah Souheib a remercié la Syrie pour la bonne hospitalité, soulignant la détermination de son pays à poursuivre le développement des relations avec la Syrie dans les différents domaines.

Il a en outre affirmé que le peuple mauritanien s’attache à soutenir la Syrie.

Source : SANA

B.D./ A.Ch.