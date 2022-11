Saadne Ould Mohamed Ghali tient une réunion,soutien à l’Insaf.

Saadne Ould Mohamed Ghali tient une réunion de soutien au Parti Insaf.

L’acteur politique bien connu, Saadne Ould Mohamed Ghali , a tenu ce mercredi soir, une réunion élargie qui s’est tenue dans la commune de Monguel avec ses sympathisants dans toutes les communes environnantes.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série d’activités politiques menées par le notable et l’acteur politique, M. Saadne, cette semaine dans la wilaya du Gorgol en soutien au choix politique du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Lors de son allocution, entre autres, le notable et acteur, Saadan Ould Mohamed Ghaly Ali, a insisté sur la nécessité de doubler d’efforts concertés pour soutenir la décision politique du Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, montrant l’ampleur des réalisations au niveau de Monguel et le soutien aux agriculteurs et plus de tous les approvisionnements pour des interventions majeures réalisées par synergie et en faveur de la population la plus vulnérable.

Il a ajouté que le soutien du président de la République se matérialise dans un mouvement en bloc derrière du parti insaf et par la mobilisation et la sensibilisation, ainsi que l’inscription sur les listes électorale.

Il a également insisté sur la nécessité de respecter les décisions du président du parti et d’adhérer à ses principes.

Pour sa part, le responsable de la section du parti Insaf dans la commune de Monguel, M. Hamid Ould Abeidou a apprécié cette initiative de soutien au parti Insaf, portée par l’acteur et notable politique Saadne Ould Mohamed Ghali , qui est considérée comme la premiere du genre.

