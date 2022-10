Royaume-Uni : Boris Johnson peut-il vraiment faire son retour ? Alors que Liz Truss vient de démissionner de son poste de Premier ministre, son prédécesseur Boris Johnson cherchait vendredi le soutien nécessaire pour tenter de reprendre le flambeau. S’il n’est pas déjà candidat, « BoJo » semble être en tête de la course intérieure du Parti conservateur.

Certains l’admirent, d’autres sont prêts à démissionner à son retour à Downing Street. Vendredi 21 octobre, Boris Johnson sollicite les parrainages nécessaires pour redevenir Premier ministre.

En vacances dans les Caraïbes, il n’était pas encore candidat, comme son ancien ministre des Finances Rishi Sunak. Mais dans cette élection accélérée, le duo semble le mieux placé pour se présenter aux élections au sein du Parti conservateur, qui doit produire un nouveau Premier ministre dans la semaine au plus après la démission de Liz Truss.

Après des mois d’horribles feuilletons politiques mettant en scène la division, la trahison et l’incompétence, le pays a soif de stabilité, et Boris Johnson, 58 ans, l’ex-petit ami charismatique qui a démissionné il y a trois mois et demi après une série de scandales, préparera son retour.

« Boris Johnson dit aux conservateurs : je peux sauver le parti de la destruction politique », titre le quotidien conservateur The Telegraph. « Boris contre Rishi, se battent pour l’âme du parti conservateur », titre le Daily Mail, très pro-Johnson.

Un décompte non officiel du site Web Guido à midi a montré que Rishi Sunak avait 58 députés, Boris Johnson en avait 54 et la ministre des Relations parlementaires Penny Mordaunt en avait 20. Lundi à 14 heures, sur les 357 députés conservateurs, il fallait 100 parrains pour être candidats.

Avec AFP