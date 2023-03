Rosso: El Insaf désigne Bamba Ould Daramane pour la mairie

Rosso: le parti El Insaf désigne Bamba Ould Daramane pour la mairie et Ould Moutali, Député candidat.

L’Agence de presse Leghwarib a appris que le parti El Insaf a décidé de désigner le maire sortant de Rosso, Bamba Ould Daramane pour la municipalité, au lieu de candidat député de la wilaya.

Le parti qui a du cactus a également décidé de reconduire Mohamed Fall Ould Moutali alias Ould El Alem en tant que candidat député de la ville de Rosso, quelques jours après que le parti ait décidé de ne pas le choisir, tout en maintenant Ali Mohamed Rouqi, candidat au poste de deuxième député de la région.

Ces amendements sont intervenus après que le parti au pouvoir ait confirmé que le directeur général de la Société Bac de Rosso, Brahim Fall, ne pouvait pas être légalement désigné au poste de maire de Rosso avant de démissionner de son poste administratif six mois avant l’organisation des élections.

Il convient de noter que le travail du coordinateur du parti au Trarza a suscité de nombreuses protestations et rejets, et qu’un certain nombre de cadres du parti dans la moughtaa l’ont jugé injuste et n’ont pas tenu compte de la volonté des partis politiques soutenant le parti dans la moughataa de Rosso.

Certains sont également allés plus loin en accusant les membres de la mission de se soumettre à la pression de personnes influentes et d’obtenir certains avantages en échange de nominations et de choix spécifiques.