Rkiz: démission du député Mohamed Ould Mahmoud

Mohamed Ould Mahmoud est l’une des personnalités politiques les plus en vue de la moughataa de R’kiz et Tekane.

D’un caractère équilibré,dit-on, Mohamed Ould Mahmoud a accompagné le processus démocratique et tous les changements intervenus dans le parti au pouvoir depuis l’ère de Maaouiya jusqu’à l’actuel président, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani. Il a été imposé par Ould Abdel-Aziz pour limiter l’exclusion des Haratines à R’kiz. Aujourd’hui, le parti Insaf ne lui a pas rendu justice, il a donc décidé de se présenter sous un autre angle.

Déclaration

Après une carrière pleine de travail dans les rangs du Parti El-Insaf et de dévouement à ses intérêts, et la mise en œuvre de ses orientations ses plans et ses précieux efforts ont fait du programme de Son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, un succès et après qu’il est devenu impossible de mener une quelconque activité partisane au sein du Parti en raison de l’exclusion et du manque de concertation avec la direction du parti dans de nombreuses activités partisanes, notamment en ce qui concerne des candidatures à des postes parlementaires, régionaux et municipaux dans lesquelles le parti n’a pas tenu compte des souhaits des électeurs.

Elu d’expérience et de bonne conduite, j’ai décidé d’abandonner tous les postes partisans qui m’ont été confiés par le Bureau Exécutif du Parti Insaf et je vous annonce ma démission volontaire.

Je reste solidaire du programme et des options de Son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

À noter que le député, Mohamed Ould Mahmoud, est originaire du village de Teichtayatt Ehel Kharachi, au nord de Ntekane, devenu commune au cours du nouveau découpage administratif.

rapideinfo avec rkizinfo