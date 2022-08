Révolution du roi et du peuple célébrée à Nouakchott | Le360 Afrique.

Mauritanie : 69ème anniversaire de la révolution du roi et du peuple marocains célébré à Nouakchott

#Maroc: La communauté marocaine de Nouakchott a célébré le 69e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple à travers un rassemblement organisé samedi dernier au Centre culturel marocain, dans la capitale politique de la Mauritanie.

Abdellah Idrissi Talbi, chargé d’affaires intérimaire à l’ambassade du Royaume du Maroc en Mauritanie, a parlé d’un grand événement, d’une portée symbolique et historique, qui a marqué l’évolution politique du Maroc moderne et l’édification de la nation, offrant ainsi l’occasion d’une véritable communion entre tous les fils du Royaume.

De son côté, Sabai Lhabib, directeur général de Cimenterie du Sahel, filiale du groupe Ciments de l’Afrique (Cimaf), a insisté sur la portée symbolique, historique et politique de la Révolution du roi et du peuple dans la vie de la nation marocaine.

Cette journée anniversaire rappelle la déportation de Feu Mohammed V, symbole de la libération et de l’indépendance du Royaume, par l’administration coloniale le 20 août 1953.

Le 22/08/2022 De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck

Source: le360.ma