Réunion du Comité interministériel chargé du suivi des localités

Le Comité interministériel chargé du suivi du regroupement des localités et de la réduction de l’urbanisation anarchique s’est réuni, vendredi, sous la présidence du Premier ministre, Monsieur Mohamed Bilal Messoud.

La réunion a donné lieu à une présentation sur la situation des regroupements effectués, les problèmes dont ils s’exposent et voies et moyens mis en œuvre pour leur permettre l’accès aux services essentiels comme la santé, l’enseignement et l’eau potable.

Monsieur Mohamed Bilal Messoud a exhorté les départements intervenants à travailler à la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine du regroupement des localités et de la formation des regroupements déjà en place sur la base de la concertation avec les bénéficiaires, afin d’opérer un développement durable ayant une incidence directe sur la population.

Enfin, le Premier ministre a enjoint le comité d’accélérer la mise en œuvre des programmes visant à créer des infrastructures dans l’ensemble des regroupements pour favoriser la décentralisation et rapprocher les services du citoyen.

AMI