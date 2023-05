Le secrétaire général du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Mahfoudh Brahim Ahmed, a présidé, mardi soir à Nouakchott, une réunion du comité de suivi de l’accord politique signé entre le gouvernement et les partis politiques.

La réunion s’est tenue à la demande de certains partis de l’opposition, et tous les partis politiques, de la majorité comme de l’opposition, y ont participé, ainsi que la Commission électorale nationale indépendante (CENI), qui était représentée par son vice-président et quatre autres sages.

Au cours de la réunion, les participants ont évoqué l’évaluation du premier tour des élections législatives, municipales et régionales organisées le 13 mai 2023 dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’accord politique signé entre le gouvernement et les partis politiques, à la lumière du grand intérêt et du haut patronage de Son Excellence le Président de la République pour cet accord, et de l’intérêt constant de Son Excellence pour l’atmosphère d’apaisement et la normalisation de la scène et consacrant l’année de concertation, de participation et de consolidation de la démocratie et de la transparence.

A l’issue de la réunion, il a été recommandé de travailler au renforcement de l’adoption d’une approche permettant la poursuite des travaux du Comité de suivi de l’Accord politique comme cadre de référence inclusif et mécanisme efficace ayant fait ses preuves pour délibérer sur divers problèmes, chaque fois que le besoin s’en fait sentir pour trouver un terrain d’entente et de consensus.

La rencontre, qui s’est déroulée en présence de hauts responsables du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, s’est déroulée dans une ambiance cordiale, sereine et en conformité avec l’esprit de l’approche participative et consensuelle.

