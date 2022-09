Réunion du 1er Comité technique national du Programme d’appui aux composantes légales de la force conjointe du G5 Sahel

Les travaux du 1er Comité technique national du Programme d’appui aux composantes légales et prévôtales de la force conjointe du G5 Sahel ont débuté, ce jeudi matin, à Nouakchott, par un programme de renforcement et d’amélioration de la justice militaire dans les pays du G5 Sahel.

Ce programme qui bénéficie d’un financement de 10 millions d’euros de l’Union européenne et dont la durée est de 36 mois vise l’amélioration des capacités judiciaires de la force conjointe afin de lutter contre l’extrémisme violent dans l’espace du G5 Sahel dans le respect du droit humain et du droit international.

Cette rencontre d’une journée permettra de présenter le programme du Comité technique national et de tracer la feuille de route, pour chaque pays, dans le cadre de la coordination des procédures communes liant l’ensemble des pays membres du G5 Sahel à l’Union européenne.

Dans un mot prononcé à l’ouverture de ces travaux, la Coordinatrice nationale par intérim du Comité technique national, Mme Salka Mogueya, a exprimé sa joie de prendre la parole pour souhaiter aux participants « la bienvenue à l’occasion de l’ouverture de la première réunion du Comité technique du programme d’appui aux composantes légales et prévôtales de la force conjointe pour un meilleur fonctionnement de la justice militaire dans les pays du G5 Sahel (programme ACLEP-G5). »

Elle a ajouté que ce programme « a pour objectif principal de contribuer à renforcer la lutte contre l’impunité et renforcer les capacités de judiciarisation de la force conjointe de la force conjointe du G5 Sahel afin de lutter contre les groupes armés terroristes et les groupes criminels organisés dans le respect de l’Etat de droit, des droits humains et du droit international. »

Le programme est lancé « dans un programme d’instabilité régionale aggravé par la recrudescence du terrorisme, de la radicalisation et de l’extrémisme violent qui remettent en cause la stabilité de nos Etats, nous devons redoubler nos efforts pour maintenir la paix et la sécurité d’où l’importance de ce programme », a poursuivi Mme Salka Mogueya.

La coordinatrice du Comité technique national par intérim a, « au nom du Comité national de coordination des actions du G5 Sahel (…) remercié et exprimé sa gratitude pour l’engagement de l’Union européenne en faveur du maintien de la paix et la sécurité dans l’Espace Sahélien ».

Elle a aussi tenu à remercier Expertise France, les institutions du Sahel ainsi que les partenaires techniques et financiers pour le travail considérable entrepris pour la mise en œuvre de ce programme. »