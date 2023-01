Réunion avec l’Association Mondiale des Agences de Promotion des Investissements (WAIPA).

La DG de l’APIM, Mme. Aïssata Lam et la Directrice du Guichet Unique des Entreprises, Mme. Fatimetou Bellamech ont tenu, hier, une réunion, en visioconférence avec M. Ismail Ersahin, Directeur Exécutif de la WAIPA et son équipe.

L’objectif de l’échange était de discuter, dans un premier temps, de la procédure d’adhésion de l’Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie à ce réseau mondial ďAPI, et des avantages que cela confère.

Enfin, les deux parties ont échangé sur les différentes pistes de collaborations futures. La DG a officiellement invité le bureau de la WAIPA à une visite en Mauritanie au cours du 1er trimestre.

Le Directeur Exécutif a tenu à réaffirmer sa disponibilité à accompagner l’APIM afin de lui permettre de réaliser au mieux ses ambitions.

