Réunion à Dakar du Comité stratégique chargé du GTA

Le Comité stratégique chargé du suivi du projet de production de gaz dans le Champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), s’est réuni, dimanche à Dakar, sous la coprésidence du ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh et de son homologue du Sénégal Mme Aïssatou Sophie GLADIMA.

La réunion, qui comprenait des représentants des entreprises soumissionnaires pour le projet, a permis d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des travaux de la première phase et de faire le point sur l’étude du plan de développement de la deuxième.

Il s’agit pour le comité d’assurer la bonne mise en œuvre de toutes les procédures nécessaires avant d’aborder l’étape de production.

Le Comité stratégique a également rencontré les membres du comité consultatif en charge des enjeux techniques du projet.

Au cours de la réunion, le Comité consultatif a présenté un résumé des travaux des sous-comités spécialisés, qui ont travaillé au cours des derniers jours pour étudier et proposer des recommandations sur les meilleures solutions et options en ce qui concerne :

– Le contenu local du projet et la vision future commune des deux pays

– L’étude des questions marines et environnementales du projet

– Le protocole d’accord entre la Mauritanie et le Sénégal sur la circulation des personnes et du matériel dans le cadre du projet.

Les parties mauritanienne et sénégalaise ont exprimé leur satisfaction quant à l’état d’avancement des travaux de la première phase du projet, au moment où le taux d’exécution avoisine les 88%.

Les deux parties ont également manifesté leur intérêt pour l’événement lié au démarrage de la plateforme de production et de stockage FPSO naviguant vers le site de production dans les eaux situées à la frontière commune entre les deux pays.

Afin de s’assurer que les mesures pratiques et organisationnelles nécessaires au bon déroulement du projet, qui revêt un caractère stratégique pour les deux pays, soient prises, il a été convenu de mettre en place des cadres de coopération associant les départements et ministères concernés afin d’accélérer travail en commun, faciliter l’échange d’informations et surmonter toutes les difficultés.

Pour rappel, le comité stratégique du projet gazier GTA, présidé par les deux ministres du pétrole, se réunit tous les trois mois alternativement à Dakar et à Nouakchott, et le comité consultatif qui lui est rattaché est chargé d’étudier toutes les questions techniques, de proposer des priorités, d’étudier et fournir des solutions liées au projet.

La coprésidence du comité consultatif appartient aux gestionnaires des hydrocarbures des deux pays et compte parmi ses membres des représentants des secteurs ministériels concernés des deux pays (intérieur, extérieur, financier – douane, pêche – marine marchande, environnement, transport, etc.

Les réunions se sont déroulées en présence du directeur général de la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH) et du directeur général de la société sénégalaise Petrosen.