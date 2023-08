Reprise du procès de la « décennie » avec un nouveau témoin

Reprise du procès de la « décennie » avec l’audition d’un nouveau témoin.

Le tribunal correctionnel spécialisé dans les crimes de corruption a convoqué aujourd’hui lundi 28 aout courant, un nouveau témoin dans le dossier dit de la « décennie de corruption ».

Une affaire qui occupe le devant de la scène politico-judiciaire nationale et dans laquelle sont poursuivis l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz et plusieurs de ses collaborateurs au temps de sa gouvernance entre 2009 à 2019.

Le nouveau témoin s’appelle Naji Mohamed Sghair, auquel le tribunal a demandé de livrer les données en sa possession et relatives à une usine de poisson sise dans la capitale économique Nouadhibou.

Une fabrique qui était dirigée, selon le rapport d’enquête préliminaire par l’ex Chef de l’Etat Ould Abdel Aziz.

Le tribunal avait interrogé six inculpés dans le dossier de la décennie au cours de sessions précédentes.

Il s’agit de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, des ex Premiers ministres Yahya Ould Hademine et Mohamed Salem Ould El Bechir et de deux ministres qui ne sont plus en activité, Mohamed Abdallahi Ouda et Taleb Ould Abdi Vall, en plus de l’ex directeur de la Somelec Mohamed Salem Ould Brahim Vall dit « El Merkhi ».

