Réponse de Lo Gourmo à l’adresse de Mamadou Moustapha Bâ

Bonjour professeur.

Voilà bientôt presque 3 mois que ce débat s’est installé dans le paysage politique de notre pays dont vous êtes le principal acteur. Je pense que tous reconnaissent en vous, votre franc-parler , vos compétences réelles et de vos qualités intellectuelles, or normes.

Merci professeur de répondre à mes questions.

Première question :

Pourquoi, c’est toujours vous qui inondez l’espace politique de cette affaire de ce »pacte républicain » pas les autres ?

Deuxième question

Au lendemain des dernières élections, votre camp a été le plus farouche à dénoncer la mascarade électorale et à avoir demandé l’annulation pure et simple des élections.

Qu’est-ce qui s’est passé entre temps d’une manière brutale et asymétrique d’engager un dialogue quelconque avec le diable ?

Troisième question :

Il était visible malgré vos bonnes volontés de dialoguer que l’opposition majoritaire n’allait nullement accepter que L’UFP et le RFD prennent les commandes de ce pacte, pourquoi alors avoir insisté, d’autant plus que votre légitimité serait contestée ?

Quatrième question :

Ne pensez vous pas que vous avez été piégés par le pouvoir pour vous barrer la route aux futures élections présidentielles ? Tout laisse croire que vos deux partis ne se présenteront pas de candidats aux futures élections.

Une autre manière de vous neutraliser.

Cinquième question

En tant que juriste et dénonciateur de détournements de deniers publics (l’argent du contribuable) et de malversations, pourquoi ne pas porter plainte contre l’institution de l’opposition dès lors que vous insistez vaillamment et avec certitude que l’argent a été détourné que d’attendre le démenti de cette dernière ?



Dernière question ❓️

Pensez-vous qu’un dialogue ou un pacte sérieux pourrait réussir dans notre pays sans impliquer la société civile, la grande coalition CVE et tant d’autres pour un dialogue inclusif et fécond ?

Respectueusement,

Votre frère

Mamadou Moustapha Bâ

Bonjour Patriotes unis et bonjour professeur Gourmo. Merci infiniment d’avoir pris un moment de votre précieux temps de bien vouloir répondre à mes interrogations, de l’ouverture d’esprit qui vous caracterise et la marque de considération que vous portez à ma personne.

En effet ,c’est encore le petit matin chez moi, vous me permettrez d’y revenir plus tard. Excellente journée

Mamadou Moustapha Bâ

Président de la CVE

@Patriotes_unis