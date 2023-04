Réponse à Me Ichedou : quand la sénilité têtue et le besoin de l’argent avilissent la profession

Réponse à Me Ichedou : quand la sénilité têtue et le besoin de l’argent avilissent la profession et ternissent l’intégrité. Il est fort regrettable d’être aujourd’hui en présence de l’un des plus illustres avocats de la Mauritanie des années 80, 90 et 2000, basculer après être arrivé à l’âge de sa maturité, dans la médiocrité, la diffamation et le faux.

Me Ichedou, pour ceux qui ne le connaissent pas beaucoup, est le compagnon de Me Fatimata M’Baye et de Me Brahim Ould Ebetty. Cette troïka s’est distinguée par son combat acharné contre les injustices, la violation des droits de l’homme, les exactions…etc. Ils étaient qualifiés d’opposants à tous les régimes qui s’étaient succédés en raison de la justice et de l’honnêteté de leur combat inaliénable pour le droit.

Malheureusement, les chemins des trois avocats allaient se séparer, tandis que Me Ichedou, jusque-là un modèle, pendant toute sa jeune carrière, allait prendre les dérives au point d’irriter le peuple et de se voir demander la tête après avoir pris la cause de l’auteur du blasphème contre le Prophète Mohamed PSL en l’occurrence Ould M’Khaitir.

Il n’a pu sauver sa peau qu’en se précipitant pour se repentir, mais sa légendaire réputation s’est écroulée depuis comme un château de cartes et son cabinet a été déserté, le plongeant depuis dans la dèche et le besoin après avoir vécu au rythme d’une vie luxueuse.

En s’attaquant aujourd’hui au Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Me Ichedou montre bel et bien que la sénilité a eu raison de lui au point de confondre le bien et le mal.

En trois ans, seulement, le Président Ghazouani avait-il été cité dans des dossiers de drogue comme ceux d’Accra, de mépris des opposants, de vente de terrains, de corruption, de détournements, de règlements de comptes…

Autant de questions auquel Me Ichedou a fait abstraction pour pondre un chiffon bien payé par son client que la poursuite judiciaire vient d’enfoncer dans le tréfonds de l’abîme, après l’audition de trois témoins seulement, alors que ses premiers ministres et ministres attendus à la barre devaient le priver de toute circonstance atténuante en raison de la gravité des crimes économiques et financiers faits sous son mandat.

Ceci dit, rappelons à Me Ichedou l’adage de chez nous selon lequel « qui ne voit pas le ciel, ne le lui montrer pas« .

Si Icheddou tient à fermer les yeux sur les innombrables acquis de Ghazouani et parallèlement transformer par un chiffon les crimes de son client en réalisations, c’est que l’avocat a troqué sa robe et sa compétence d’antan pour de l’argent comptant.

Ceci dit les acquis en trois ans du Président Ghazaouni dont nous nous contenterons d’énumérer à titre non-exhaustif ont été reconnu par les Américains, les Français, les Etats du Sahel, les pays du Golfe, l’OTAN ….

Ci-après quelques exemples de ces exploits propres à Ghazouani que Me Icheddou doit être ingrat pour ne pas reconnaître :

Le président de la République est le chef de l’État mauritanien.

Sa compétence politique et institutionnelle est régie par la constitution.

Il est considéré comme un homme de consensus, le principal artisan du succès de l’armée mauritanienne.

Alain Antil, de l’Institut français des relations internationales, a déclaré qu’Ould Ghazouani d’être « très organisé et très apprécié dans l’armée mauritanienne. Ce n’est pas du tout un homme de paille ».,

Peu de temps après son arrivée au pouvoir, Ould Ghazouani a réorganisé le Groupe spécial d’intervention (GSI) et a repris le contrôle du parti présidentiel encore influent de l’ancien président.

Après son entrée en fonction, il a entamé une série de consultations avec des groupes de la société civile et l’opposition.

Par ailleurs, certains artistes mauritaniens et hommes d’affaires importants comme Mohamed Ould Bouamatou, Moustapha Limam Chaavi-i, Ould Debagh reviennent au pays.

– Après son élection, il met l’unité nationale et le dialogue au premier plan, réalise un consensus national autour des enjeux fondamentaux auxquels est confronté le pays, mène des réformes pour un véritable État de droit, conduit à la normalisation de la vie politique.

Il promeut une diplomatie pacifique avec les partenaires internationaux et s’affirme comme un partenaire privilégié de l’Occident dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, où la Mauritanie continue de donner l’exemple en matière de stabilité sous-régionale.

– Ghazouani est à l’origine d’importants progrès sociaux en créant une couverture maladie universelle pour les Mauritaniens à faible revenu.

En matière d’éducation, le système éducatif a été réformé et l’École de la République créee.

Le Président Mohamed O. Cheikh El Ghazouani a un bouclier honorifique de l’Organisation Mondiale de la Santé pour sa lutte contre la pandémie.

« Je salue les contributions importantes de la Mauritanie à la sécurité régionale. Votre pays joue un rôle moteur au sein du G5 Sahel, et vos forces sont en première ligne pour lutter contre le terrorisme dans la région. Nous suivons de près la situation en matière de sécurité », a déclaré le secrétaire général après la toute première visite d’un président mauritanien à l’OTAN.

– Des personnalités politiques, culturelles et économiques américaines de l’administration Biden, ont salué ce qu’elles ont appelé le rôle pionnier joué par le président mauritanien Mohamed O. Cheikh El Ghazouani dans la lutte contre les impacts du changement climatique en Mauritanie et loué le rôle joué par la Mauritanie dans la lutte contre le terrorisme et pour assurer la stabilité dans la région du Sahel.

La Chine est prête à travailler avec la Mauritanie pour faire franchir un palier à la coopération amicale bilatérale, a affirmé le président chinois Xi Jinping lors de sa rencontre avec le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani.

La Rédaction