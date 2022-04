Renforcement des capacités des membres du conseil national du dialogue social

« Le Conseil national pour le Dialogue social constitue le cadre idéal pour gagner le pari dans les domaines sociaux, et un pilier essentiel de la bonne gouvernance et la consolidation de la démocratie en tant qu’approche et pratique ».

C’est ce qu’a déclaré, jeudi, le 28/04/2022 à Nouakchott, le ministre de la Fonction publique et du Travail, M. Mohamed Ould Abdellahi Ould Ethmane, à l’ouverture d’un atelier de renforcement des capacités des membres du conseil national du dialogue social.

Il a ajouté : Il est inconcevable de rehausser le niveau des relations du travail et de préserver la paix sociale sans instaurer le h social comme moyen d’atteindre les objectifs du développement et croire à son utilité pour l’ancrage de la valeur du travail, de l’enracinement de la justice sociale et de la réalisation du développement dans ses différentes dimensions.

Le ministre a, en outre, rappelé que la mise en place de ce conseil constitue un impératif pour développer la participation de toutes les parties prenantes dans l’action de production à la conception des règles et des lois liées aux transformations économiques et sociales que vive le pays dans le cadre des plans et programmes qui s’intègrent dans le programme de son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

« Ce programme est traduit dans les faits par le gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messaoud », poursuit-il.

Le ministre a, enfin, déclaré que son département fonde de l’espoir sur le conseil pour enraciner les valeurs du dialogue aux fins de limiter les conflits, d’instaurer la paix sociale et de prévenir les soubresauts qui peuvent impacter le climat des affaires, et l’activité économique en général.

De son côté, le président du conseil national pour le dialogue, M Sow Moussa Demba dit Thiombé, a indiqué que ‘’la tenue de l’atelier témoigne de l’intérêt qu’accorde le Président de la République à la valeur du dialogue social comme moyen efficace de résoudre les problèmes sociaux et promouvoir la culture de prévention des conflits dans le monde du travail, aussi bien dans le secteur public que le secteur privé’’, fin de citation.

L’ouverture de l’atelier s’est déroulée en présence de plusieurs cadre du département.