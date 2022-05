Rencontre sur les stratégies de lénergie et des mines : Communiqué final

Rencontre sur les stratégies de l’ énergie et des mines : Communiqué final Sous la supervision de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République, Le Ministère du Pétrole, des Mines et de l Energie a organisé le mardi, 24 mai 2022 une rencontre de haut niveau sur les stratégies Energie/Mines, sous le thème : : Accélérer la transition énergétique et ​bâtir une industrie des métaux verts en Mauritanie.

L évènement, auquel ont pris part les CEOs des compagnies internationales opérantes en Mauritanie, a eu pour objectif l échange approfondi avec les acteurs des secteurs privé et public et des experts nationaux et internationaux sur la vision stratégique, à long terme, pour le développement des secteurs de l Energie et des Mines en Mauritanie. S exprimant pour l occasion, le Ministre du Pétrole, des Mines et de l ‘Energie M. Abdessalam Mohamed SALEH a passé en revue la stratégie nationale de développement de l énergie, qui s ‘articule autour des 3 objectifs :

(i) Renforcer la sécurité énergétique du Pays, en développant à grande échelle l’ ensemble des ressources énergétiques, gazières et en énergies renouvelables notamment ; (ii) Assurer un accès global de l ‘ensemble de citoyens mauritaniens à l électricité à l horizon de 2030. A l horizon de 2024, la réalisation d ‘un taux d’ accès d ‘environ 100% en zone urbaine et doubler l’ accès en milieu rural par rapport au taux actuel ; (iii) Faire du secteur de l ‘énergie une locomotive du développement économique et social. Le ministre a déclaré que la concrétisation de l’ambition de positionner stratégiquement la Mauritanie en tant que centre régional de production intégrée d’énergie et de minerais verts dans un nouveau contexte mondial ne pouvait être réalisée à l’avance, et qu’il existe de nombreux défis et obstacles à cet égard. Nous avons mis en œuvre des réformes structurelles telles que le cadre juridique, la gouvernance et le développement des ressources humaines.

Gordon Biller, vice-président exécutif de la production et des opérations chez BP, est fier de son partenariat de près de six ans avec la Mauritanie et le Sénégal, et ce projet de classe mondiale pourrait faire une réelle différence. Un virage énergétique global en cours avec le pays. Son successeur est Andrew G, PDG de Kosmos Energy.

Inglis a fait une présentation sur les perspectives de développement du secteur gazier mauritanien et les projets de son entreprise dans le domaine de la conversion énergétique.

Paul Rollinson, PDG de Kinross Gold, a parlé des opportunités d’énergie renouvelable dans le développement minier de la Mauritanie.

Christina Isabel Banasco, Représentante de la Banque mondiale en Mauritanie, a souligné l’importance de cet événement qui ouvre de nouvelles perspectives sur la coopération dans le développement et la promotion des énergies renouvelables en Mauritanie.

Un point de presse a été organisé, par la suite, au cours duquel le Ministre du Pétrole des Mines et de l Energie et ses partenaires, les CEOs des Compagnies (BP, Kosmos, Kinross, CWP, Chariot) et la Représentante de la BM ont parlé des perspectives énergétiques prometteuses de la Mauritanie notamment dans le domaine de l hydrogène vert et les projets aurifères.

Il a été procédé, par la suite, à la signature des conventions MOU entre le MPME et les sociétés CWP et Chariot pour le développement des projets d hydrogène verts AMAN et NOUR respectivement dans une période d un an et le troisième MOU a été signé par la SNIM et son partenaire ArcelorMittal portant sur la création d unité de production de 2.5 millions de tonnes d acier vert.

3 panels Energie/ Mines ont été organisés au cours desquels des présentations et des discussions se sont déroulées autour des thèmes :

Panel I : Perspectives de développement des ressources pétrolières et gazières en Mauritanie

Panel II : Accélérer la Transition énergétique : Opportunités pour le Développement des énergies renouvelables et l`hydrogène à bas carbone

Panel III : Transformer le secteur minier.

A la fin de la journée, une synthèse des travaux a été présentée par le consultant international et ExMinistre Tunisien du pétrole Mr Kemal BENNACEUR.

Assurant sa présence durant toute la journée de l’ événement, le Ministre du Pétrole, des Mines et de l ‘Energie Mr Abdessalam Mohamed Saleh a prononcé le mot de clôture en se félicitant pour la réussite de l’ événement et en assurant que les recommandations de la journée feront l ‘objet de suivi et d`attention particulière.