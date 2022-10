Rencontre entre des membres du Parlement algérien et des experts de la Commission de l’UA

Publié dans APS le jeudi 27 octobre 2022 à 19:20

ALGER – Des membres des deux chambres du Parlement algérien ont rencontré, jeudi au siège du Conseil de la nation (Alger), des experts de la Commission de l’Union africaine (UA), dans le cadre des concertations nationales sur la mise en œuvre de l’agenda 2063 de l’UA.

Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre des concertations nationales sur la mise en œuvre de l’agenda africain 2063, vise à « évaluer le plan de mise en œuvre de la première décennie de l’agenda aux niveaux national et africain avec la proposition de priorités pour le plan de mise en œuvre de la deuxième décennie », a indiqué un communiqué du Conseil de la nation.

La rencontre était une « opportunité pour la partie algérienne de rappeler les étapes franchies par notre pays sur la voie de la concrétisation de l’agenda 2063 de l’UA », a ajouté la même source.

La partie algérienne comprend MM. Nacer Bettiche, vice-président de de l’Assemblée populaire nationale (APN), Omar Dadi Adoun, président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté nationale à l’étranger au Conseil de la nation, Kamal Khelifati, rapporteur de la commission des affaires étrangères au Conseil de la nation et les deux sénateurs Mohamed Amroun et Bachir Ould Zemirli, ainsi que les députés de l’APN, MM. Abdelkader Berriche, Youcef Hamidi et Zine El Abidine Didiche.

Source: APS