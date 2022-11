Réforme de la Ligue arabe: le président Tebboune soumettra au sommet arabe plusieurs idées

Publié dans APS le Mardi, 01 Novembre 2022 02:06

Réforme de la Ligue arabe: le président Tebboune soumettra au sommet arabe plusieurs idées

ALGER- Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a affirmé, lundi à Alger, que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune soumettra au Sommet arabe plusieurs idées visant à réformer la Ligue arabe.

Animant une conférence de presse au Centre international des conférences (CIC) « Abdelatif Rehal, à la veille de l’ouverture des travaux du Sommet arabe, M. Lamamra a déclaré que l’Algérie accorde « une extrême importance » à la question de la réforme de la Ligue arabe.

Relevant » l’importance de la société civile dont le rôle, s’il est pleinement accompli, fera avancer l’action arabe commune « , le ministre des Affaires étrangères a affirmé que l’action des sociétés civiles arabes procède « d’une grande force à la faveur de la participation des élites arabes, de la jeunesse et de l’élément féminin, d’autant plus qu’elle ouvre des perspectives à la modernisation de l’action arabe commune ».

« J’ai relevé à travers le Forum intergénérationnel de soutien à l’action arabe commune tenu à Oran que cette dimension populaire est de nature à ouvrir au monde arabe de grands espaces liés au développement dans les domaines de la technologie, l’informatique et autres », a-t-il dit.

Evoquant la « Déclaration d’Alger » devant sanctionner les travaux du Sommet arabe, M. Lamamra a indiqué que ce document aura « une place importante » dans le développement de l’action arabe commune, et qu’il était encore tôt pour évoquer sa teneur.

La » Déclaration d’Alger » a fait l’objet d’enrichissement et de révision depuis le début de la réunion des délégués permanents et des hauts responsables, a-t-il fait savoir, soulignant que le Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet tranchera le dossier.

A ce titre, le ministre a souligné que le travail était en cours et qu’une longue séance des ministres des Affaires étrangères s’est tenue, lundi matin, en vue d’examiner le projet de la Déclaration d’Alger et la structuration et le contenu de ce projet, ajoutant que les chefs de la diplomatie ont convenu des grands axes, des principales orientations et de ce qui est attendu de cet important document.

L’Algérie soucieuse du respect du protocole diplomatique en vigueur lors des travaux du Sommet

Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a insisté sur la volonté de l’Algérie de faire de ce sommet « un moment charnière » dans l’action arabe commune, un rendez-vous qui puisse répondre aux nombreux défis majeurs » qui nous interpellent à faire preuve d’un véritable courage et d’être animés d’un souci à faire prévaloir l’intérêt général sur les intérêts individuels ».

Répondant à une question sur le respect par l’Algérie du protocole diplomatique lors des travaux du Sommet, M. Lamamra a affirmé que l’Algérie était soucieuse de respecter scrupuleusement ce protocole, soulignant que le pays a une grande expérience en la matière.

Il a tenu, dans ce cadre, à démentir les informations circulant sur ce sujet et qui sont, a-t-il dit, « dénuées de tout fondement » .

M.Lamamra a mis en avant l’attachement de l’Algérie à « réunir le climat nécessaire devant favoriser le travail dans l’entente et le respect mutuel, et dans le cadre des us diplomatiques développés par l’action arabe et adoptés au sein des autres organisations internationales « .

L’Algérie souhaite la bienvenue à tous les dirigeants arabes pour participer aux travaux du Sommet, tout en respectant la souveraineté de chaque Etat, a-t-il dit, soulignant que les pays sont libres de dépêcher le représentant de leur choix.

Faisant la comparaison avec les autres sommets, M. Lamamra a qualifié le taux de participation au Sommet d’Alger de « respectable et très important « , dans la mesure où certains pays n’ont pas de chef d’Etat, mais un chef de gouvernement ou faisant fonction de chef d’Etat.

Abordant la question palestinienne, le chef de la diplomatie algérienne a indiqué que l’Initiative arabe de Paix de 2002 figurera parmi les principales conclusions du Sommet arabe.

« L’approche arabe courageuse et créative adoptée à Beyrouth en 2002 figurera certainement parmi les principales conclusions relatives à la Palestine et au Moyen-Orient » , poursuit M. Lamamra.

Ces conclusions « reposent sur le sentiment de responsabilité qui nous anime envers l’Etat de Palestine, (…) en vue de permettre au peuple palestinien d’accéder à ses droits inaliénables et d’établir son Etat indépendant avec El-Qods pour capitale » , a ajouté M. Lamamra.

S’agissant du règlement et de la prévention des conflits, M. Lamamra a indiqué que le Président Tebboune entend notamment proposer « la relance du système de la Ligue arabe relatif à la prévention des conflits et la contribution à leur résolution » .

« Le Président Tebboune examinera de nombreuses propositions délicates avec ses homologues lors du Sommet » , a-t-il dit.

Le président du Sommet, M. Abdelmadjid Tebboune aura à compter de mardi « toutes les prérogatives pour faire peser le poids de son pays et sa vision clairvoyante, dans la proposition de nouvelles méthodes de travail pour contribuer à la résolution des problèmes existants, comme en Libye « , a souligné M. Lamamra.

Rappelant l’intérêt « extrême » accordé par le Président Tebboune à la résolution de la crise libyenne à la faveur d’une solution interlibyenne, il a réitéré la disposition de l’Algérie à soutenir l’intégrité territoriale de ce pays, et à respecter sa souveraineté et son indépendance politique.

Le ministre a, par ailleurs, rappelé l’engagement de l’Algérie en faveur de la coopération et du partenariat sud-sud aux côtés de plusieurs pays, convaincus de la capacité de cette coopération à opérer le changement dans les relations économiques internationales.

M.Lamamra a insisté sur l’importance de tirer parti des atouts du monde arabe pour peser sur la situation, réitérant l’attachement de l’Algérie à garantir le climat nécessaire favorisant le travail dans un cadre de compréhension et de coopération.

APS