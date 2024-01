Rectificatif :

Jamais les Arabes n’ont manifesté leur désapprobation envers nous en tant qu’Arabes. Cependant, c’est à cause de leur volonté de maintenir la Mauritanie dans le monde arabe qu’ils s’étaient opposés à son indépendance. Ils espéraient qu’elle soit marocaine afin de contrer le projet colonial de la France, soutenu par le Sénégal, qui souhaitait la voir noire et francophone.

En analysant la situation avec recul et en prenant en compte les conséquences dangereuses du communautarisme racial sur notre cohésion nationale, il est évident que la Ligue des États Arabes n’était pas naïve.

Ely Ould Sneiba