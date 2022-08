Reconnaissance US de la souveraineté marocaine sur son Sahara

Reconnaissance US de la souveraineté marocaine sur son Sahara, “aboutissement de 30 ans de batailles gagnées par le Maroc”, selon El Pais

Par Le Reporter.ma 13/12/2020

La reconnaissance par les Etats-Unis d’Amérique de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara est “l’aboutissement de trois décennies de batailles gagnées par la diplomatie de Rabat sur le polisario et l’Algérie”, souligne, dimanche, le quotidien espagnol El Pais.

Lors de cette période, le “Maroc s’est imposé comme un partenaire privilégié de l’Espagne, de la France, des États-Unis, des pays du Golfe et de dizaines de pays africains”, affirme le journal dans un article intitulé “Les alliances expliquant le pouvoir du Maroc”.

Les efforts du Maroc ont permis que 41 pays retirent leur reconnaissance de la pseudo “rasd” au cours des 20 dernières années, fait observer la publication espagnole, citant des sources diplomatiques marocaines.

En plus, ajoute El Pais, “le Maroc a atteint en 30 ans l’un de ses grands objectifs, à savoir l’élimination de l’option du référendum d’autodétermination pour le Sahara”, assurant que le Royaume accorde un intérêt particulier à ses alliances “mais la priorité demeure obtenir la reconnaissance internationale de sa souveraineté sur le Sahara”.

Grâce à ses efforts et à ses puissantes alliances internationales “personne ne conteste le poids international du Maroc, même pas ses adversaires”, fait remarquer El Pais.

LR/MAP