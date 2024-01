Récap’ CAN 2024 : Cap-Vert et Sénégal en 8es, l’Algérie et la Tunisie doivent réagir

Récap’ CAN 2024 : Cap-Vert et Sénégal en 8es, l’Algérie et la Tunisie doivent réagir

Récap’ CAN 2024 : Cap-Vert et Sénégal en 8es, l’Algérie et la Tunisie doivent réagir

Le programme de la journée

15 h : Algérie – Burkina Faso (Groupe D)

18 h : Mauritanie – Angola (Groupe D)

21 h : Tunisie – Mali (Groupe E) :

L’affiche du jour

L’Algérie va-t-elle revivre le scénario cauchemardesque de 2022 ? L’édition avait en tout cas commencer par un match nul avant se solder par une élimination précoce dès les poules. Après son match nul contre l’Angola (1-1), les Fennecs sont dans l’obligation de renouer avec la victoire.

Ce qu’il s’est passé hier

Le Cap-Vert premier qualifié : les Requins bleus ont décroché vendredi après-midi leur billet pour les huitièmes de finale après leur victoire (3-0) contre le Mozambique, grâce notamment à un coup-franc magistral de Bebé, tiré à plus de 40 mètres.

Le Sénégal en champion : le duel entre les Lions indomptables et les Lions de la Tarenga a été remporté par ces derniers (3-1), leur permettant également de valider leur ticket pour la suite. Le Cameroun devra, lui, cravacher

La Guinée en bonne voie : dans le dernier match de la journée, la Guinée l’a emporté face à la Gambie (1-0) grâce à un but d’Aguibou Camara. Un succès qui fait prendre aux Guinéens une sérieuse option pour les huitièmes de finale.

En bref

À la recherche du premier 0-0 : jeudi, on a cru le voir pointer le bout de son nez pendant la première mi-temps d’Égypte-Ghana… et Mohamed Salah s’est blessé et le match est devenu fou ! Hier, vendredi, il le sentait arriver gros comme un Syli (éléphant) pendant Guinée-Gambie. Mais Aguibou Camara a tout gâché… Bref, on attend toujours le premier score nul et vierge de cette CAN. À croire que les équipes se sont passées le mot pour faire taire les critiques sur la Coupe d’Afrique.

L’ambiance à Yamoussoukro : des Guinéens venus en masse en voisins. Des supporters sénégalais qui chantent et dansent pour leur champion. Des Camerounais toujours présents sur le continent. Le stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro fait vibrer nos envoyés spéciaux depuis le début de la CAN !

La déclaration

Le sélectionneur de l’équipe du Cameroun, Rigobert Song : « Je ne vais rejeter la faute sur personne, je vais prendre mes responsabilités. Mes joueurs se sont battus. Il faut reconnaître que le Sénégal a été meilleur que nous. Le prochain match, on va gagner et se qualifier pour le prochain tour ».

FRANCE24