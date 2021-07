Réaménagement de l’horaire du couvre-feu, 20 H à partir de demain soir

Le Premier ministre, Mohamed Ould Bilal Messoud, a présidé, lundi, une réunion d’urgence du comité interministériel chargé du suivi de la pandémie de Covid-19.

Au cours de cette réunion, l’évolution de la situation sanitaire dans le pays a été passée en revue à travers les points suivants:

– L’augmentation alarmante des décès, des cas critiques et des atteintes quotidiennes en général;

– Le renforcement des moyens de prise en charge des patients, y compris la mise à disposition d’oxygène;

– Le cas particulier de la ville de Nouadhibou qui connaît une augmentation quotidienne du nombre des personnes atteintes.

Le comité a longuement discuté, sur la base des données disponibles, de ces points et des raisons à l’origine de la situation sanitaire actuelle ainsi que des moyens d’y remédier par des mesures efficaces et urgentes qui assurent le renforcement de la protection des citoyens contre la pandémie, limitent sa propagation dans notre pays, et fournissent des soins optimaux auxs patients.

En conséquence, le comité a approuvé les mesures suivantes:

1. Modification de l’horaire du couvre-feu pour qu’il commence, demain, mardi à partir de 20 heures au lieu de 22 heures, jusqu’à six heures du matin;

2. Accélération des mesures nécessaires pour fournir de l’oxygène en quantités suffisantes;

3. Mobilisation de toutes les ressources humaines de la santé disponibles, en améliorant leur spécialisation et leurs capacités, et en les encourageant à travailler avec plus de diligence pour assurer les meilleurs soins aux patients;

4. Lancement d’une vaste campagne pour accélérer les opérations de vaccination, en particulier celles destinées aux personnes âgées et/ou atteintes de maladies chroniques, et œuvrer pour fournir les vaccins dans les quantités requises;

5. Réduction au minimum de la présence des employés des divers départements ministériels au cours de cette période;

6. Intensification et généralisation de la sensibilisation sur la gravité de l’épidémie et exhortation à ne pas relâcher le respect des mesures préventives (port de masques, distanciation sociale, lavage des mains et utilisation de désinfectants;

7. Suivi de la situation sanitaire dans la ville de Nouadhibou qui connait une recrudescence des cas, et renforcer les capacités des structures de santé.