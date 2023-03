RDC-Mauritanie : les dirigeants sportifs se bousculent pour accompagner les Léopards à Nouakchott

Kinshasa, 17 mars 2023 (ACP).- Les dirigeants sportifs congolais se bousculent pour se retrouver sur la liste de la délégation qui doit accompagner les Léopards de la RDC, d’abord à Lubumbashi pour le match aller contre la Mauritanie, puis à Nouakchott, pour le match retour de la 3ème et 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), Côte d’Ivoire 2024, a constaté vendredi l’ACP au ministère des Sports et loisirs, a déclaré, vendredi, sur les antennes d’une radio locale, le secrétaire général adjoint de la FECOFA, Patrice-Rainier Mangenda.

«La Fédération congolaise de football association (FECOFA), qui est l’organe technique, a bien élaboré la liste en fonction de celui qui va faire quoi dans la délégation, mais au niveau du cabinet du Ministre des Sports, les listes ont été changées remplaçant les gens qui doivent aller travailler aux membres du cabinet qui y vont pratiquement en tourisme », a-t-il révélé.

Pour lui, cette mauvaise habitude du cabinet du ministre doit prendre fin. C’est faux et archi-faux a rétorqué un membre de la cellule de communication du ministère des Sports, Jolga Luvundisakio, contacté, vendredi, par l’ACP.

« Les listes n’ont pas été changées et que le cabinet n’a pas ajouté ses membres qui vont aller selon le Secrétaire général adjoint, Patrice-Rainier Mangenda, en tourisme à Lubumbashi et à Nouakchott. La liste est restée la même telle qu’élaborée au niveau de la Fédération. Il n’y a que quatre membres du cabinet qui s’y retrouvent et iront jouer chacun un rôle précis leur confié par le ministre des Sports et loisirs », a avoué Jolga Luvundisakio.

Toute vérification faite, il n’y a qu’un seul nom, celui Patrice-Rainier Mangenda qui se trouvait sur la liste au départ de la Fédération, mais qui a disparu de la liste signée par le ministre Serge Nkonde. Il y aussi le mouvement sportif avec ses composantes de soutien aux Léopards, dont les animateurs devaient également se retrouver sur la liste et qui n’y sont pas

Les Léopards en regroupent mardi à Lubumbashi

Le rassemblement initialement prévu à Kinshasa, se fera directement à Lubumbashi, où se jouera le match. Le sélectionneur-Manager, Sébastien Desabre a quitté Kinshasa lundi pour Lubumbashi. La FECOFA a choisi l’hôtel Karavia pour ériger le Quartier général des Léopards. Le premier lot des joueurs est attendu le 19 mars, et le deuxième le lendemain, suivi directement de la première séance d’entraînement, soit quatre jours seulement avant le match prévu pour le 24 mars, à 15h 30’, heure de Kinshasa.

Une double confrontation très importante pour la RDC qui n’a plus droit à l’erreur dans ces éliminatoires, après avoir perdu les deux premières journées, respectivement devant le Gabon à domicile (0-1) et le Soudan à l’extérieure (2-1). ACP/

Source: acpcongo.com