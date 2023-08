Rapport d’activités du mécanisme de prévention de la torture

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu en audience, mardi au palais présidentiel à Nouakchott, M. Bekay Ould Abdel Malik, président du mécanisme national de prévention de la torture (MNPT) qui lui a remis le rapport annuel d’activités du mécanisme.

A l’issue de l’audience, le président du MNPT a déclaré à l’AMI qu’il a été honoré par l’audience que le Président de la République lui a réservée pour la remise du rapport annuel avant de qualifier le mécanisme d’instance nationale indépendante chargée du monitoring des lieux de détention, de l’examen de la situation carcérale, des conditions de vie de la population et de l’environnement carcéral en général.

M. Bekay Ould Abdel Malik a souligné qu’avec la mondialisation, les effets pervers de la société numérique et la polarisation du paysage médiatique la mission des monitorings des lieux de détention, qui devient de plus en plus difficile et compliquée, a besoin d’une synergie entre les parties prenantes.

Le président du mécanisme a, enfin, remercié le Président de la République pour l’audience qu’il lui a accordée et pour la confiance et le mandat, les départements ministériels concernés, tous les responsables judiciaires, de sécurités, les partenaires étrangers et tous ceux qui ont contribué à la réalisation du rapport.

AMI