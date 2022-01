Rapide info salue toutes les décisions du gouvernement

Rapide info salue les décisions du gouvernement d’alléger les souffrances des groupes vulnérables ; faciliter l’accès aux services de base tels que la santé, l’éducation, l’eau et l’électricité rapprocher les services des citoyens; le maintien de la sécurité des citoyens et de leurs biens ; le renforcement des secteurs productifs ; lutter contre le chômage des jeunes ; mise à niveau des infrastructures les bases.

En matière de politique étrangère, il a toujours médiatisé les relations bilatérales et internationales, exigées par l’accélération des événements de bon voisinage, le Sahel, le Maghreb, le continent africain et le monde.

Et ce qui a été réalisé, a annoncé le Premier ministre Mohamed Ould Bilal Massoud n’aurait pas été accompli sans la ferme volonté du Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, et sa confiance au gouvernement.

C’est pourquoi Rapide info a créé un groupe de soutien sur Facebook pour soutenir les actions Gouvernement et sur Whatsapp Rapide info afin de déjouer les fake news Et la désinformation diffusée sur les réseaux sociaux, qui présentent une fausse image et une réalité déformée sur le terrain.

Ainsi, dans ces différentes éditions, Rapide info a toujours mis en avant les mesures prises pour renforcer les industries, moderniser la gestion, lutter contre la bureaucratie et améliorer le climat d’investissement.

Dans ces groupes de discussion, nous avons appelé à plusieurs reprises à la consolidation de la démocratie sur des bases solides, car c’est là que réside la force de la Mauritanie, surtout dans les circonstances actuelles.

La situation difficile est marquée par une crise économique et sanitaire mondiale. Une crise qui nécessite donc une prise de conscience et un accompagnement autour du discours de la ville de Ouadane tout en redoublant d’efforts pour unir et protéger les composantes nationales, notamment à la lumière de ces complots qui se trament contre notre pays avec l’imprudence de notre peuple qui prend les choses facilement à la légère, surtout face aux dangers de cette épidémie.

Enfin, Rapide info estime que la concrétisation des actions gouvernementales en ces temps De Covid-19 nécessite la mobilisation de tous les mauritaniens ainsi que des ressources et des compétences afin d’atteindre les objectifs fixés pour le lancement économique de la Mauritanie unie et prospère.

Ahmed Ould Bettar