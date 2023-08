RALLYE DE MARIE-GALANTE : Stéphane Nègre a été le plus rapide.

Après 19 ans d’absence, le rallye du pays Marie-Galante est enfin de retour ! Avec ses neuf spéciales d’origine, les membres de l’Asag ont voulu garder toute l’authenticité de ses premiers rallyes sur la Grande galette pour le plus grand plaisir des pilotes engagés.

L’île de Marie-Galante a connu son premier rallye en 1978. Et en 2004, année de la dernière édition, c’est Patrick Gabriel qui inscrivait son nom dans l’histoire de cette compétition. Aujourd’hui, 19 ans plus tard, les membres de l’organisation ont souhaité offrir aux 16 pilotes engagés l’occasion de (re)découvrir ces spéciales plus que mémorables. Si certaines portions de routes ont été refaites depuis, d’autres comme celles de Pichery – Étang Noir n’ont pas changé. Voilà de quoi raviver les mémoires de certains pilotes déjà présents aux précédentes éditions comme Pierre et Stéphane Nègre, Philippe Ninou et Pascal Lanfroid.

D’une distance de 5,8 km, cette première spéciale était la plus rapide. Si beaucoup de pilotes sont passés sans encombres, d’autres, comme Lionel Sainte-Luce et Loïc Derussy, ont connu quelques ennuis mécaniques….

